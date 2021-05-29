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Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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29 мая 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
Все новости

Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада

Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
ТАСС  /  MURTAJA LATEEF / EPA

Багдад, 29 мая. Службы безопасности Ирака в ходе патрулирования окрестностей столицы обнаружили ракетную пусковую установку, сообщает Middle East Monitor.

Представитель полиции заявил, что к пуску были подготовлены три ракеты, нацеленные на аэропорт Багдада. Силовики оперативно обезвредили их и демонтировали установку. Место обнаружения не сообщается.

На территории аэропорта находится американская военная база, которая стабильно становится целью обстрелов. Последний пуск ракет произошел 2 мая, две ракеты взорвались недалеко от строений, не причинив ущерба объекту.

Вашингтон возлагает ответственность за это на проиранские вооруженные группировки. Ранее иракское отделение «Хезболлы» угрожало атаковать объекты США, если они не выведут свои войска из Ирака согласно решению его правительства. Соответствующий указ вышел в начале 2020 года, когда американскими войсками был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс».

В настоящее время в Багдаде происходят выступления проиранских военизированных отрядов в связи с арестом главы иракского ополчения Касема Муслиха. Его обвиняют в организации нападений на американские объекты в Ираке.

 

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ирак багдад
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Все новости / Ближний Восток / Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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