Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада

Багдад, 29 мая. Службы безопасности Ирака в ходе патрулирования окрестностей столицы обнаружили ракетную пусковую установку, сообщает Middle East Monitor.

Iraq security forces dismantle missile platform intended to target Baghdad airport https://t.co/QLlPar8b2H — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 29, 2021

Представитель полиции заявил, что к пуску были подготовлены три ракеты, нацеленные на аэропорт Багдада. Силовики оперативно обезвредили их и демонтировали установку. Место обнаружения не сообщается.

На территории аэропорта находится американская военная база, которая стабильно становится целью обстрелов. Последний пуск ракет произошел 2 мая, две ракеты взорвались недалеко от строений, не причинив ущерба объекту.

Вашингтон возлагает ответственность за это на проиранские вооруженные группировки. Ранее иракское отделение «Хезболлы» угрожало атаковать объекты США, если они не выведут свои войска из Ирака согласно решению его правительства. Соответствующий указ вышел в начале 2020 года, когда американскими войсками был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс».

В настоящее время в Багдаде происходят выступления проиранских военизированных отрядов в связи с арестом главы иракского ополчения Касема Муслиха. Его обвиняют в организации нападений на американские объекты в Ираке.