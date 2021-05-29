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29 мая 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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Система управления госпрограммами изменится в России

Экономика
Система управления госпрограммами изменится в России
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Москва, 29 мая. Постановление об утверждении новой системы управления государственными программами (ГП) подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новая система управления ГП вступит в силу в 2022 году. Подходы к их разработке и реализации будут трансформированы, пояснили в пресс-службе кабмина. Для каждой госпрограммы будет создан перечень общественно значимых показателей, относящихся к национальным целям развития. Это даст лучше понимание, как реализация ГП влияет на жизнь населения и насколько эффективно выполняются мероприятия.

Также в госпрограммах будет проектная часть, которая предусмотрит выполнение задач за определенный отрывок времени. Речь идет о мероприятиях, связанных с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» более 190 млн рублей будут выделены на оснащение 62 медицинских бюджетных организаций региона новым оборудованием. Больницы получат 76 видов необходимого медоборудования.

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правительство рф мишустин госпрограммы
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