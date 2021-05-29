Система управления госпрограммами изменится в России

Москва, 29 мая. Постановление об утверждении новой системы управления государственными программами (ГП) подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новая система управления ГП вступит в силу в 2022 году. Подходы к их разработке и реализации будут трансформированы, пояснили в пресс-службе кабмина. Для каждой госпрограммы будет создан перечень общественно значимых показателей, относящихся к национальным целям развития. Это даст лучше понимание, как реализация ГП влияет на жизнь населения и насколько эффективно выполняются мероприятия.

Также в госпрограммах будет проектная часть, которая предусмотрит выполнение задач за определенный отрывок времени. Речь идет о мероприятиях, связанных с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» более 190 млн рублей будут выделены на оснащение 62 медицинских бюджетных организаций региона новым оборудованием. Больницы получат 76 видов необходимого медоборудования.