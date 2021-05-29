Прием документов для поступления в довузовские учреждения Минобороны РФ продлен до 10 июня

Москва, 29 мая. Личные дела и документы, необходимые гражданам России при поступлении в кадетские, нахимовские и суворовские училища, можно предоставить по месту требования до 10 июня.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Такое решение руководителя военного ведомства РФ генерала армии Сергея Шойгу объясняется многочисленными обращениями граждан, так как пакет необходимых документов в 2021 году увеличен за счет дополнительных медицинских справок, сообщили представители МО РФ.

«Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории училищ», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось, что Шойгу совершил инспекционную поездку в московский пансионат воспитанниц Министерства обороны РФ.