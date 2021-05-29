Генсек ООН призвал отказаться от инвестиций в угольные проекты

Пекин, 29 мая. Средства следует инвестировать в проекты возобновляемых источников энергии, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ведущим странам следует отказаться от вложений в угольную промышленность — как внутреннюю, так и за рубежом. Деньги нужно перенаправить в развитие возобновляемых источников энергии, заявил Гутерреш в ходе выступления на Международном финансовом форуме в Пекине.

Генсек ООН привел в пример решение Южной Кореи, которая сообщила о прекращении финансирования угольных электростанций за рубежом. Он выразил надежду, что правительства стран «Большой семерки» будут действовать в том же направлении.

Экспортные цены на российский уголь ранее обновили трехлетние максимумы и достигли на азиатском рынке отметки 100 долларов за тонну. По мнению экспертов, стоимость этого топлива в ближайшее время вряд ли уменьшится.