Способ получения углеродного сорбента при переработке слоистого пластика нашли в РФ

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29 мая 17:57
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новостей
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
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Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
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Способ получения углеродного сорбента при переработке слоистого пластика нашли в РФ

Наука
Способ получения углеродного сорбента при переработке слоистого пластика нашли в РФ
ТАСС  /  Демьянчук Александр

Пермь, 29 мая. Технологию переработки слоистых видов пластика, позволяющую получить эффективно очищающий сточные воды углеродный компонент, разработали пермские ученые.

По мнению экологов, поглотительные свойства материала, который образуется в результате переработки, не уступают известным аналогам, например, активным углям марок АГ-3 и БАУ.

«Его можно использовать для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов и токсичных соединений», — говорится в сообщении пресс-службы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ, Пермский Политех), где придумали новый метод работы с пластиком.

Сегодня отходы из слоистого пластика утилизируются на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), сжигаются или проходят переработку, при которой материал выделяет вредные для окружающей среды вещества.

Технология пермских специалистов исключает ущерб экологии, поскольку для переработки применяется низкотемпературный пиролиз. Это химическая реакция, при которой разложение отходов происходит без доступа кислорода. В итоге пластик разделяется на несколько компонентов: газы и углеродистый осадок, последний и становится хорошим фильтром для очистки жидкостей.

В США разработали новую технологию переработки батареек, при которой их не нужно плавить или дробить. Она не только не наносит ущерба природе, но и позволяет получить литий и кобальт.

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переработка пнипу слоистый пластик
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Все новости / Наука / Способ получения углеродного сорбента при переработке слоистого пластика нашли в РФ
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