Способ получения углеродного сорбента при переработке слоистого пластика нашли в РФ

Пермь, 29 мая. Технологию переработки слоистых видов пластика, позволяющую получить эффективно очищающий сточные воды углеродный компонент, разработали пермские ученые.

По мнению экологов, поглотительные свойства материала, который образуется в результате переработки, не уступают известным аналогам, например, активным углям марок АГ-3 и БАУ.

«Его можно использовать для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов и токсичных соединений», — говорится в сообщении пресс-службы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ, Пермский Политех), где придумали новый метод работы с пластиком.

Сегодня отходы из слоистого пластика утилизируются на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), сжигаются или проходят переработку, при которой материал выделяет вредные для окружающей среды вещества.

Технология пермских специалистов исключает ущерб экологии, поскольку для переработки применяется низкотемпературный пиролиз. Это химическая реакция, при которой разложение отходов происходит без доступа кислорода. В итоге пластик разделяется на несколько компонентов: газы и углеродистый осадок, последний и становится хорошим фильтром для очистки жидкостей.

В США разработали новую технологию переработки батареек, при которой их не нужно плавить или дробить. Она не только не наносит ущерба природе, но и позволяет получить литий и кобальт.