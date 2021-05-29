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новостей
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
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Политолог назвал истинные причины отказа Поклонской избираться в новый состав Госдумы

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:26
Политика
Политолог назвал истинные причины отказа Поклонской избираться в новый состав Госдумы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Симферополь, 29 мая. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская сообщила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Данное решение она приняла в связи с переходом на новую должность. Поклонская намекнула, что снова намерена надеть китель, но пока не стала сообщать, какой именно.

ФАН обратился за комментарием к крымскому политологу Владимиру Джаралле.

«В данном случае ситуация, на мой взгляд, достаточно простая — она, наконец, нашла тот вариант, который ее полностью устраивает, так как было очевидно, что ее политическая карьера завершается. В этом случае возникает вопрос, чем заниматься дальше? Она человек перспективный, обладающий определенными талантами и возможностями, остаться не у дел было определенно тяжело. Судя по всему, именно это и произошло — она нашла либо ей предложили какой-то вариант, который в результате стал для нее достаточно удачным. Что это будет — особого значения в данном случае не имеет, так как важно другое — что в ее политической карьере установилась пауза», — пояснил политолог.

Также Джаралле отметил, что на Поклонскую возлагали определенные надежды в плане ведения самостоятельной политической карьеры. Однако она привыкла быть частью команды, поэтому выйти в «самостоятельное плавание» стало трудной задачей, констатировал эксперт.

Ранее ФАН рассказал о том, что скрывается в шкафу министра транспорта Крыма, откуда во время прямой трансляции вышел человек.

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поклонская крым госдума
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Все новости / Политика / Политолог назвал истинные причины отказа Поклонской избираться в новый состав Госдумы
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