Политолог назвал истинные причины отказа Поклонской избираться в новый состав Госдумы

Симферополь, 29 мая. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская сообщила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Данное решение она приняла в связи с переходом на новую должность. Поклонская намекнула, что снова намерена надеть китель, но пока не стала сообщать, какой именно.

ФАН обратился за комментарием к крымскому политологу Владимиру Джаралле.

«В данном случае ситуация, на мой взгляд, достаточно простая — она, наконец, нашла тот вариант, который ее полностью устраивает, так как было очевидно, что ее политическая карьера завершается. В этом случае возникает вопрос, чем заниматься дальше? Она человек перспективный, обладающий определенными талантами и возможностями, остаться не у дел было определенно тяжело. Судя по всему, именно это и произошло — она нашла либо ей предложили какой-то вариант, который в результате стал для нее достаточно удачным. Что это будет — особого значения в данном случае не имеет, так как важно другое — что в ее политической карьере установилась пауза», — пояснил политолог.

Также Джаралле отметил, что на Поклонскую возлагали определенные надежды в плане ведения самостоятельной политической карьеры. Однако она привыкла быть частью команды, поэтому выйти в «самостоятельное плавание» стало трудной задачей, констатировал эксперт.

Ранее ФАН рассказал о том, что скрывается в шкафу министра транспорта Крыма, откуда во время прямой трансляции вышел человек.