Девочка из Челябинска растит цветы, а на заработанные деньги спасает жизни

Челябинск, 29 мая. Девятилетняя жительница Челябинска растит цветы на подоконнике, а затем продает их садоводам. На заработанные деньги она помогает ветеранам и тяжелобольным детям.

Объявление о продаже цветов собственного производства школьница разместила в интернете. Дачники быстро раскупили растения. Ни рубля девочка не тратит на игрушки или конфеты. Она отдает заработок на благотворительность, помогая ветеранам и тяжелобольным детям. На бескорыстную помощь ее вдохновила мама, которая ухаживает за пациентами в больнице, сообщает «МИР 24».

При этом сама девочка нуждается в особом лечении и безглютеновой диете. Собственными силами она смогла заработать себе на лечение и уже может читать, писать, ходит на дзюдо и цветочное дело бросать не собирается. Местные торопятся к девочке со всего города, чтобы поддержать.

«Я к себе пригласила в гости, так как у меня много цветов, это для меня психологическая помощь. У меня их избыток. Хочется поделиться», — пояснила парикмахер Валентина Савицкая.

Творить добрые дела необходимо, нужно делать это с удовольствием и радостью. Так московские спасатели авиационного центра вызволили из ловушки утенка, который провалился в коллектор.