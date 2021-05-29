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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
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Девочка из Челябинска растит цветы, а на заработанные деньги спасает жизни

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:46
Общество
Девочка из Челябинска растит цветы, а на заработанные деньги спасает жизни
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Челябинск, 29 мая. Девятилетняя жительница Челябинска растит цветы на подоконнике, а затем продает их садоводам. На заработанные деньги она помогает ветеранам и тяжелобольным детям.

Объявление о продаже цветов собственного производства школьница разместила в интернете. Дачники быстро раскупили растения. Ни рубля девочка не тратит на игрушки или конфеты. Она отдает заработок на благотворительность, помогая ветеранам и тяжелобольным детям. На бескорыстную помощь ее вдохновила мама, которая ухаживает за пациентами в больнице, сообщает «МИР 24».

При этом сама девочка нуждается в особом лечении и безглютеновой диете. Собственными силами она смогла заработать себе на лечение и уже может читать, писать, ходит на дзюдо и цветочное дело бросать не собирается. Местные торопятся к девочке со всего города, чтобы поддержать.

«Я к себе пригласила в гости, так как у меня много цветов, это для меня психологическая помощь. У меня их избыток. Хочется поделиться», — пояснила парикмахер Валентина Савицкая.

Творить добрые дела необходимо, нужно делать это с удовольствием и радостью. Так московские спасатели авиационного центра вызволили из ловушки утенка, который провалился в коллектор.

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цветы добро хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Девочка из Челябинска растит цветы, а на заработанные деньги спасает жизни
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