Всемирный Банк спрогнозировал уровень инфляции в России

Москва, 29 мая. К концу года цены могут вырасти на 4,9%, полагает главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.

Инфляция в стране к декабрю текущего года составит 4,9%, заявил Санги в интервью ТАСС. Прогноз Минэкономразвития РФ составляет 4,3%, а в Банке России говорят о том, что цены вырастут от 4,7% до 5,2%.

Индекс потребительских цен в США за прошедшие 12 месяцев составил 4,2%, и это стало максимальным показателем с сентября 2008 года, свидетельствуют данные американского министерства труда. Аналитики прогнозировали инфляцию там на уровне в 3,6%. В апреле цены увеличились на 0,8% относительно марта, тогда как специалисты ожидали роста на 0,2%.