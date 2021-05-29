Режиссер «Армии мертвецов» Зак Снайдер рассказал о создании зомби-тигра

Лос-Анджелес, 29 мая. Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix выпустил видео о создании зомби-тигра по кличке Валентайн, ставшего персонажем триллера «Армия Мертвецов».

Боевик «Армия мертвецов» Зака Снайдера вышел на платформе 21 мая. На зрителей произвел большое впечатление зомби-тигр, который был создан с помощью компьютерной графики и технологии захвата движений.

«Это был сумасшедший эксперимент», — рассказал режиссер.

Создателям фильма пришлось выписать из зоопарка реального тигра, чтобы зафиксировать его движения. Позднее к съемкам подключился каскадер, имитировавший движения Валентайна.

«Сцена борьбы с тигром была чертовски крутой»; «Валентайн перетянул на себя все внимание, самый успешный момент фильма»; «Хотим продолжения: зомби-тигр против зомби-лошади», — отреагировали пользователи под роликом.

К большой радости поклонников, Netflix готовит два приквела к «Армии мертвецов». Студия выпустит до конца 2021 года фильм «Армия воров», в разработке также находится аниме «Армия мертвецов: Потерянный Вегас».