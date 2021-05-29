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29 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
17:36
Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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Режиссер «Армии мертвецов» Зак Снайдер рассказал о создании зомби-тигра

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:12
Общество
Режиссер «Армии мертвецов» Зак Снайдер рассказал о создании зомби-тигра
Prt Scr youtube.com  /  Netflix UK & Ireland

Лос-Анджелес, 29 мая. Крупнейший американский стриминговый сервис Netflix выпустил видео о создании зомби-тигра по кличке Валентайн, ставшего персонажем триллера «Армия Мертвецов».

Боевик «Армия мертвецов» Зака Снайдера вышел на платформе 21 мая. На зрителей произвел большое впечатление зомби-тигр, который был создан с помощью компьютерной графики и технологии захвата движений.

«Это был сумасшедший эксперимент», — рассказал режиссер.

Создателям фильма пришлось выписать из зоопарка реального тигра, чтобы зафиксировать его движения. Позднее к съемкам подключился каскадер, имитировавший движения Валентайна.

«Сцена борьбы с тигром была чертовски крутой»;

«Валентайн перетянул на себя все внимание, самый успешный момент фильма»;

«Хотим продолжения: зомби-тигр против зомби-лошади», — отреагировали пользователи под роликом.

К большой радости поклонников, Netflix готовит два приквела к «Армии мертвецов». Студия выпустит до конца 2021 года фильм «Армия воров», в разработке также находится аниме «Армия мертвецов: Потерянный Вегас».

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триллер Зак Снайдер Армия мертвецов
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Все новости / Общество / Режиссер «Армии мертвецов» Зак Снайдер рассказал о создании зомби-тигра
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