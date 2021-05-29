Разложившийся труп женщины нашли в питьевом колодце города Евпатории

Республика Крым, 29 мая. Полицейские Крымского полуострова в результате слаженных действий смогли раскрыть убийство молодой местной жительницы. Как стало известно ФАН, родственники потерпевшей ранее обратились в местную полицию с заявлением об исчезновении женщины.

Преступление удалось раскрыть благодаря тому, что местные стражи порядка подходят к обращениям граждан без каких-либо формальностей. В дежурную часть местных блюстителей закона в 2019 году поступило тревожное сообщение. В нем указывалось, что не выходит на связь с близкими 34-летняя жительница населенного пункта. К делу руководство правоохранительных органов сразу же подключило оперативных работников из числа наиболее подготовленных.

«Мы стали проверять связи пропавшей женщины, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — В работу тут же включилось два специализированных отделения уголовного розыска. Сотрудники направления по поиску без вести пропавших людей начали собирать материал на женщину. Оперативники начали копать в своем направлении. Только слаженная работа служб полиции помогла выйти на след преступника».

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина. В ходе допроса он признался, что убил женщину, но пока не объяснил мотивы совершенного преступления.

«После того как подозреваемый лишил жизни пострадавшую, он решил избавиться от трупа. Сначала ему не приходило в голову, как это сделать. Однако позже у него созрел план», — дополнил источник.

Подозреваемый замотал свою жертву сначала в покрывало, потом — скотчем. Сразу после этого он выбросил труп в питьевой колодец, недалеко от деревни Кольцово Сакского района.

Злоумышленник на данный момент задержан. Он дает признательные показания сотрудникам полиции. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Симферополь ушел под воду из-за непогоды в Крыму. В эти выходные, 29 и 30 мая, как ранее предупреждал местный гидрометцентр, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 20-25 м/с. Все это — из-за прохождения холодного фронтального раздела.