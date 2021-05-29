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29 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
17:36
Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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Разложившийся труп женщины нашли в питьевом колодце города Евпатории

  /   Обновлено: 29 мая 2021 16:38
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Происшествия
Разложившийся труп женщины нашли в питьевом колодце города Евпатории
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Республика Крым, 29 мая. Полицейские Крымского полуострова в результате слаженных действий смогли раскрыть убийство молодой местной жительницы. Как стало известно ФАН, родственники потерпевшей ранее обратились в местную полицию с заявлением об исчезновении женщины.

Преступление удалось раскрыть благодаря тому, что местные стражи порядка подходят к обращениям граждан без каких-либо формальностей. В дежурную часть местных блюстителей закона в 2019 году поступило тревожное сообщение. В нем указывалось, что не выходит на связь с близкими 34-летняя жительница населенного пункта. К делу руководство правоохранительных органов сразу же подключило оперативных работников из числа наиболее подготовленных.

«Мы стали проверять связи пропавшей женщины, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — В работу тут же включилось два специализированных отделения уголовного розыска. Сотрудники направления по поиску без вести пропавших людей начали собирать материал на женщину. Оперативники начали копать в своем направлении. Только слаженная работа служб полиции помогла выйти на след преступника».

В Крыму нашли разложившийся труп женщины в питьевом колодце города Евпатории
Global Look Press  / Nikolay Gyngazov

Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина. В ходе допроса он признался, что убил женщину, но пока не объяснил мотивы совершенного преступления.

«После того как подозреваемый лишил жизни пострадавшую, он решил избавиться от трупа. Сначала ему не приходило в голову, как это сделать. Однако позже у него созрел план», — дополнил источник.

Подозреваемый замотал свою жертву сначала в покрывало, потом — скотчем. Сразу после этого он выбросил труп в питьевой колодец, недалеко от деревни Кольцово Сакского района.

Злоумышленник на данный момент задержан. Он дает признательные показания сотрудникам полиции. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Симферополь ушел под воду из-за непогоды в Крыму. В эти выходные, 29 и 30 мая, как ранее предупреждал местный гидрометцентр, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 20-25 м/с. Все это — из-за прохождения холодного фронтального раздела.

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