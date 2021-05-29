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29 мая 17:56
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новостей
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
17:36
Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов

Политика
Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 29 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недостоверную информацию в СМИ об изменении порядка получения загранпаспорта.

По словам дипломата, некоторые издания опубликовали статьи о якобы принятых изменениях порядка получения заграничного паспорта России гражданами, проживающими за пределами страны. Ситуация обусловлена тем, что журналисты неверно интерпретировали новый административный регламент МВД по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что россияне, проживающие за пределами своей страны, по-прежнему могут оформить заграничные паспорта в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России. Никаких изменений этого порядка не произошло.

Как стало известно ранее, россиянам, которые по достижении 14-летнего возраста пойдут получать паспорт, будут вручать экземпляр Конституции РФ. Решение начнет действовать с 1 июля.

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захарова мид загранпаспорта
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