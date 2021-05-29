Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов

Москва, 29 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недостоверную информацию в СМИ об изменении порядка получения загранпаспорта.

По словам дипломата, некоторые издания опубликовали статьи о якобы принятых изменениях порядка получения заграничного паспорта России гражданами, проживающими за пределами страны. Ситуация обусловлена тем, что журналисты неверно интерпретировали новый административный регламент МВД по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что россияне, проживающие за пределами своей страны, по-прежнему могут оформить заграничные паспорта в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России. Никаких изменений этого порядка не произошло.

Как стало известно ранее, россиянам, которые по достижении 14-летнего возраста пойдут получать паспорт, будут вручать экземпляр Конституции РФ. Решение начнет действовать с 1 июля.