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новостей
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
01:00
Общество
Как пережить отключение горячей воды с комфортом
00:48
Общество
МЧС заявило об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области
00:46
Общество
Жителям района в Гуанчжоу запретили покидать дома из-за вспышки COVID-19
00:44
Технологии
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции
00:36
Политика
Британцы высмеяли генсека НАТО за беспочвенные обвинения в адрес России
00:22
Общество
Брошенная в Финский залив бутылка с посланием нашлась спустя десять лет
00:21
Происшествия
Истребитель ВВС Ливии разбился во время военного парада в Бенгази
00:16
Общество
Исторический особняк продают в Перми за 105 миллионов рублей
00:01
Спорт
«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
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Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами

Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
instagram.com  /  @alena_polyn

Светловолосые люди больше подвержены суицидальным наклонностям и могут иметь нестабильную психику. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт высказалась относительно результатов исследований американских ученых. Согласно выводам заокеанских специалистов из Питтсбургского университета, обладатели карих глаз менее подвержены алкогольной зависимости, поскольку у них быстрее наступает интоксикация организма.

«Темный цвет волос и глаз — свидетельство того, что в человеке сильная концентрация энергии. Кстати, то же самое касается одежды: если мы одеваемся в более темные тона, это говорит о нашей собранности», — сообщила ведьма.

Алена Полынь также прокомментировала утверждение исследователей о том, что якобы люди с карими глазами склонны к психическим расстройствам сезонного типа.

«По моим личным наблюдениям, светловолосые и светлоглазые люди более склонны к суициду, могут иметь нестабильную психику. Они энергетически слабее, чем темноволосые и темноглазые. Конечно, есть исключения из правил», — рассказала собеседница ФАН.

Ведьма полынь объяснила особенности людей с карими глазами
freepik.com  / kroshka__nastya

В завершение она указала на то, что не только ученые, но и рядовые обыватели уже давно подметили различия между людьми с разным цветом волос.

«Вспомните, какая репутация в обществе сложилась у блондинок. Их нередко называют глупыми. Брюнеток же чаще считают умными. Такое отношение сложилось на основе долгих наблюдений», — подытожила создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь поведала о ритуале, к которому могут прибегать женщины, когда у них не получается забеременеть.

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карие глаза ведьма полынь империя сильных ведьм
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