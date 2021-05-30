Ведьма полынь объяснила особенности людей с карими глазами

Светловолосые люди больше подвержены суицидальным наклонностям и могут иметь нестабильную психику. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт высказалась относительно результатов исследований американских ученых. Согласно выводам заокеанских специалистов из Питтсбургского университета, обладатели карих глаз менее подвержены алкогольной зависимости, поскольку у них быстрее наступает интоксикация организма.

«Темный цвет волос и глаз — свидетельство того, что в человеке сильная концентрация энергии. Кстати, то же самое касается одежды: если мы одеваемся в более темные тона, это говорит о нашей собранности», — сообщила ведьма.

Алена Полынь также прокомментировала утверждение исследователей о том, что якобы люди с карими глазами склонны к психическим расстройствам сезонного типа.

«По моим личным наблюдениям, светловолосые и светлоглазые люди более склонны к суициду, могут иметь нестабильную психику. Они энергетически слабее, чем темноволосые и темноглазые. Конечно, есть исключения из правил», — рассказала собеседница ФАН.

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В завершение она указала на то, что не только ученые, но и рядовые обыватели уже давно подметили различия между людьми с разным цветом волос.

«Вспомните, какая репутация в обществе сложилась у блондинок. Их нередко называют глупыми. Брюнеток же чаще считают умными. Такое отношение сложилось на основе долгих наблюдений», — подытожила создательница «Империи сильнейших ведьм».

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