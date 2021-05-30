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30 мая 06:06
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новостей
06:00
Общество
Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
06:00
Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
Общество
Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге
05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
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Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание

Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
pixabay.com  / 

Весной иммунитет человека ослаблен как никогда, поэтому все стараются укрепить его любыми способами, чтобы не свалиться с простудой. Сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как регулярная половая жизнь влияет на иммунитет, а также назвала болезни, которые секс вылечит быстрее, чем лекарства.

Эксперт отметила, что регулярная половая жизнь при условии, что это один и тот же партнер, положительно влияет на иммунитет. Если же мы имеем в виду промискуитет (полная беспорядочность половых отношений. — Прим. ФАН), иммунная система, наоборот, страдает и рушится.

Александра Миллер объяснила, что отсутствие секса в жизни женщины существенно не отразится на ее репродуктивности, а у мужчин регулярная половая жизнь способствует выработке подвижных сперматозоидов.

«При длительном воздержании могут возникнуть импотенция, бесплодие, простатит и преждевременное семяизвержение. Не стоит, конечно, забывать о плюсах регулярного секса: у большинства людей после интимной близости с любимым человеком улучшаются настроение и сон, даже снижается тяга к сладостям. Это происходит благодаря изменению гормонального уровня, кроме того, практически все отделы головного мозга начинают активнее работать», — добавила сексолог.

От воздержания страдают и представительницы прекрасного пола. Они могут страдать тяжелой формой предменструального синдрома (ПМС): частая смена настроения, мигрени и нервозность — это тоже последствия длительного воздержания. Также отказ от интима негативно влияет на работу щитовидной железы, что добавляет женщине проблем со здоровьем: в этот период в женском организме наступает дисбаланс прогестерона и эстрогена. Известно, что отсутствие интимной жизни не только приводит к депрессии, но и заставляет страдать даму от приступов неврастении.

Сексолог назвала болезни, которые может вызвать мужское воздержание от секса
pixabay.com  / 

Секс с любимым человеком лучше влияет на здоровье, поскольку во время интимной связи в организме вырабатываются важные гормоны. Возбуждение связано с выработкой гормона удовольствия — дофамина, к которому подключается адреналин, объяснила Миллер.

«Эндорфины, которые выделяются во время интимной близости, и гормон окситоцин помогают телу расслабиться и противостоять нервозности и депрессии. Вырабатываемые организмом во время занятий любовью эндорфины могут действовать как обезболивающее. А значит, головные боли или мигрени снимают лучше любого лекарства. На пике сексуальной разрядки высвобождается гормон пролактин, этот гормон дает нам спокойный сон и позволяет комфортно спать всю ночь», — добавила сексолог.

Александра Миллер объяснила, что регулярный секс — средство для профилактики депрессии, препятствует частым простудным и вирусным заболеваниям, так как при занятии сексом в организме вырабатывается большое количество иммуноглобулина А.

«Иммуноглобулин А нейтрализует вредоносные вирусы в дыхательных путях. Кроме того, в процессе секса интенсивно сокращаются мышечные ткани, происходит укрепление мускул ягодиц и спины, живота и рук. Поэтому регулярная половая жизнь напрямую влияет на снижение веса, его даже называют спортом для ленивых», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Общепринятой нормы для секса не существует, подчеркнула сексолог: нет такого понятия, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы считать это нормальной половой жизнью. Поскольку его частота зависит от здоровья, физической формы и от возраста партнеров.

Ранее Трэйси Кокс сообщила о самых распространенных травмах, которые люди могут получить во время секса.  

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миллер сексолог половое воспитание
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