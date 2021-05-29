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29 мая 17:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
17:36
Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный

ФАН-ТВ
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный

Запуск ракеты-носителя изначально планировалось осуществить 27 мая однако по техническим причинам в этот день событие не состоялось.

В итоге «Союз-2.1б» стартовал с космодрома Восточный в пятницу, 28 мая, в 20:38. На борту находились 36 спутников OneWeb, все они были успешно выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.

«Это был четвертый полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный, реализуемый по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb», — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

После разведения и отделения спутников разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а его несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

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космодром восточный амурская область запуск космонавтика союз-2.1б
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Все новости / ФАН-ТВ / Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный
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