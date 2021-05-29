Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный

Запуск ракеты-носителя изначально планировалось осуществить 27 мая однако по техническим причинам в этот день событие не состоялось.

В итоге «Союз-2.1б» стартовал с космодрома Восточный в пятницу, 28 мая, в 20:38. На борту находились 36 спутников OneWeb, все они были успешно выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.

«Это был четвертый полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный, реализуемый по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb», — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

После разведения и отделения спутников разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а его несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.