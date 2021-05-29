Светличная призналась в симпатии к Тихонову на съемках «Семнадцати мгновений весны»

Москва, 29 мая. Актриса Светлана Светличная заявила, что у нее была сильная симпатия к Вячеславу Тихонову, когда они снимались в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная назвала ныне покойного Вячеслава Тихонова потрясающим партнером. Она добавила, что он был очень внимательным и интеллигентным человеком.

«Эта симпатия Тихонова ко мне, и моя к нему, оказывала нам помощь на съемках. Там не надо было ничего придумывать, перестраивать себя, чтобы сыграть чувства, просто быть натуральной, — призналась артистка в интервью изданию «АиФ».

Она считала их с Тихоновым красивой экранной парой, но не могла думать об отношениях вне съемочной площадки. В то время у самого красивого актера советского кинематографа рушилась семья, поэтому он был по-человечески благодарен Светличной за поддержку.

В «Семнадцати мгновениях весны» артистка сыграла стенографистку Габи Набель, а Тихонов — Штирлица. Роль супруги известного разведчика исполнила Элеонора Пашкова. Знаменитую картину режиссера Татьяны Лиозновой показали в столичных кинотеатрах к 9 Мая. Зрители также с удовольствием посмотрели многосерийный фильм по телевизору.