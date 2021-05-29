Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Майкоп, 29 мая. Сбежавший из колонии-поселения 31-летний уроженец города Севастополя объявлен в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают осужденного за грабеж мужчину. Суд вынес решение лишить его свободы на три года. Он отбывал наказание в колонии-поселении на территории Майкопа и самовольно покинул исправительное учреждение. По данным полиции, преступник может находиться в Краснодаре.

Тем временем, осужденный за педофилию мужчина сбежал из волгоградской больницы, сообщал ФАН. Мужчина отбывал срок в колонии-поселении, но ему потребовалась госпитализация. Дождавшись удобного момента, преступник сбежал.