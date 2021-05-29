Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России

Москва, 29 мая. Действия Великобритании в отношении России можно объяснить завистью, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил Россию «угрозой номер один». Подлодки ВМФ РФ якобы находятся вокруг островного государства, что представляет опасность. Российский флот переживал непростые времена после распада СССР, проведение каких-либо операций было невозможно. Однако сейчас все изменилось, заметил Дандыкин.

«Уже сейчас очевидно, что у Лондона не будет возможности делать то, что он делал раньше. В связи с этим и такие заявления. Это буря в стакане воды», — подчеркнул он.

Продолжается перевооружение ВМФ России. В состав флота поступают новейшие катеры, корабли, атомные подводные лодки, передает «ПолитЭксперт». Российские специалисты продолжают создавать передовое вооружение, что вызывает беспокойство в Лондоне, уверен Дандыкин. Сама Британия на текущий момент утратила былую мощь, и не может соперничать с РФ на равных.

Дандыкин ранее заявил о плачевном состоянии британского флота. На фоне мощи ВМФ России, у Лондона развился комплекс неполноценности, уверен капитан. Также в минобороны Великобритании прокомментировали заявления об инциденте с выдворением эсминца Dragon у вод Крыма, пишет сайт 360tv.ru.