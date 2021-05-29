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29 мая 16:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:27
Политика
Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
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Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России

Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 29 мая. Действия Великобритании в отношении России можно объяснить завистью, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил Россию «угрозой номер один». Подлодки ВМФ РФ якобы находятся вокруг островного государства, что представляет опасность. Российский флот переживал непростые времена после распада СССР, проведение каких-либо операций было невозможно. Однако сейчас все изменилось, заметил Дандыкин.

«Уже сейчас очевидно, что у Лондона не будет возможности делать то, что он делал раньше. В связи с этим и такие заявления. Это буря в стакане воды», — подчеркнул он.

Продолжается перевооружение ВМФ России. В состав флота поступают новейшие катеры, корабли, атомные подводные лодки, передает «ПолитЭксперт». Российские специалисты продолжают создавать передовое вооружение, что вызывает беспокойство в Лондоне, уверен Дандыкин. Сама Британия на текущий момент утратила былую мощь, и не может соперничать с РФ на равных.

Дандыкин ранее заявил о плачевном состоянии британского флота. На фоне мощи ВМФ России, у Лондона развился комплекс неполноценности, уверен капитан. Также в минобороны Великобритании прокомментировали заявления об инциденте с выдворением эсминца Dragon у вод Крыма, пишет сайт 360tv.ru.

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британия дандыкин вмф россии
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Все новости / Армия / Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
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