Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге

Рига, 29 мая. Голкипер Семен Бобровский приехал в расположение сборной России по хоккею.

Пресс-служба сборной России по хоккею в Twitter-аккаунте сообщила, что вратарь клуба «Флорида Пантерз» Семен Бобровский прибыл в расположение национальной команды. Стоит отметить, что голкипер сможет сыграть на ЧМ-2021 лишь в четвертьфинале.

Это связано с правилами, согласно которым приехавшие в расположение сборной хоккеисты обязаны на протяжении трех дней находиться на карантине. Более того, они должны постоянно сдавать тесты на COVID-19. Лишь на седьмой день пребывания игроков в Латвии их допускают к матчам. Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. В нем участвуют 16 национальных сборных.

Ранее сборная России одержала третью победу на чемпионате мира в Латвии. В матче группы A команда Валерия Брагина со счетом 3:0 переиграла датчан.