Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны

Белград, 29 мая. Министр обороны Сербии и вице-премьер правительства страны Небойша Стефанович покинул белградский совет Сербской прогрессивной партии (СПП).

Президент Сербии и лидер правящей политсилы Александр Вучич сообщил о решении Стефановича во время заседания Центрального совета партии.

«Я получил заявление об отставке Небойши Стефановича с поста председателя городского совета партии по Белграду. Мы свои отношения будем решать внутри партии, в нашей партии мы никогда не будем рубить головы, будет уважение ко всем», — сказал Вучич.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не будет поддерживать антироссийскую санкционную политику, проводимую некоторыми европейскими странами. По его словам, Сербия остается нейтральным государством.