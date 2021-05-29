Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве

Москва, 29 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию в Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что воспитанницы пансиона на сцене концертного зала представили Шойгу и другим гостям мероприятия театрализованное представление, к которому готовились в течение всего учебного года. Министр отметил высокий уровень театрального искусства воспитанниц и оценил их творческий отчет.

«Мы, взрослые, откровенно говоря, гордимся, что вы у нас такие есть. Это первая проба, проба очень удачная. Отлично сыграли, отлично спели, отлично станцевали. Все молодцы», — заключил Шойгу по окончании представления.

Известно, что в дополнительном образовании задействованы 100% девочек. На территории пансиона работают свыше 50 творческих студий, секций и школ, включая вокальное направление, театральное, хореографическое, музыкальное, спортивное, анимационное, инженерное, литературное, а также рукоделие, журналистику, кулинарию и другие.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Юнармия» является самым массовым и авторитетным молодежным движением России, насчитывающим более 810 тысяч участников.

Названы 5 достижений министра обороны РФ Сергея Шойгу по случаю его 66-летия, передает сайт 360tv.tu.