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новостей
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
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Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве

  /   Обновлено: 29 мая 2021 16:01
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию в Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что воспитанницы пансиона на сцене концертного зала представили Шойгу и другим гостям мероприятия театрализованное представление, к которому готовились в течение всего учебного года. Министр отметил высокий уровень театрального искусства воспитанниц и оценил их творческий отчет.

«Мы, взрослые, откровенно говоря, гордимся, что вы у нас такие есть. Это первая проба, проба очень удачная. Отлично сыграли, отлично спели, отлично станцевали. Все молодцы», — заключил Шойгу по окончании представления.

Известно, что в дополнительном образовании задействованы 100% девочек. На территории пансиона работают свыше 50 творческих студий, секций и школ, включая вокальное направление, театральное, хореографическое, музыкальное, спортивное, анимационное, инженерное, литературное, а также рукоделие, журналистику, кулинарию и другие.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Юнармия» является самым массовым и авторитетным молодежным движением России, насчитывающим более 810 тысяч участников.

Названы 5 достижений министра обороны РФ Сергея Шойгу по случаю его 66-летия, передает сайт 360tv.tu.

 

 

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минобороны рф шойгу женский пансион
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