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Все новости
30 мая 09:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
Происшествия
СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области
08:00
Весь мир
Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
Все новости

Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57

Весь мир
Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
Федеральное агентство новостей  / 

Бразилия

Бразильская система IFF для Gripen прошла предварительный анализ проекта

Самолет F-39 Gripen станет первым истребителем, оснащенным криптокомпьютером CM4-B. Это система идентификации «свой-чужой» (IFF) производства бразильских инженеров, построенная по стандарту IFFM4BR.

Отмечается, что разработка подобной системы «с нуля» была сопряжена с рядом технологических сложностей, однако в итоге прототип прошел процесс без нареканий, что подтвердило зрелость всей системы и ее готовность быть интегрированной в новые истребители F-39 Gripen.

Польша

Минобороны Польши заключило контракт на закупку БПЛА Bayraktar TB2

Контракт был подписан в ходе визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По заявлению министра национальной обороны Мариуша Блащака, соглашение предусматривает поставку 24 БПЛА, вооруженных противотанковыми ракетами, а также сопутствующего оборудования, услуг обслуживания и обучение личного состава.

Предметом контракта является поставка четырех беспилотных комплексов, в состав каждого из которых входит шесть вооруженных БЛА Bayraktar TB2.

Кроме того, будут поставлены мобильные станции управления, РЛС, тренажеры и комплект запчастей. Контракт также предусматривает поставку ракет MAM-L и MAM-C с лазерным наведением и учебных боеприпасов.

Стоимость одного комплекта Bayraktar TB2 составляет около 67 млн долларов. Договор предусматривает предоставление двухлетней гарантии, пакет обучения и логистики, а также передачу технологий. В дальнейшем это позволит польским военным самостоятельно выполнять обслуживание и ремонт оборудования, в том числе двигателей, наземных станций управления и камер на БПЛА.

Россия

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Кроме того, благодаря увеличению длины летного поля были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении РФ, в том числе воздушные машины тяжелого класса.

«Ростех» начал испытания макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

Научно-производственный концерн «Техмаш» начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм.

«Разработка корректируемой ракеты «Монолит» ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

Также он отметил, что «при получении положительных результатов с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования». При этом директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» пока рано.

Ожидается, что ракета будет иметь высокую точность поражения целей и классифицируется как корректируемая.

Завершается разработка новой гиперзвуковой ракеты

Новую малогабаритную ракету будут использовать как дальние бомбардировщики Ту-22М3, так и тактические Су-34. Начало испытаний не имеющего пока официального обозначения боеприпаса запланировано на 2022 год. Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы под шифром «Острота» в машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

Специально для новой сверхскоростной ракеты разработан прямоточный реактивный двигатель, известный под обозначением «изделие 71». Его создание поручено Тураевскому машиностроительному КБ «Союз».

«Сухой» разрабатывает однодвигательный истребитель на основе наработок Су-57

ОКБ «Сухого» ведет работу над созданием однодвигательного сверхзвукового тактического истребителя. При создании самолета планируется использовать наработки истребителя пятого поколения Су-57.

Однодвигательный истребитель разработки «Сухого» должен иметь взлетную массу до 18 тонн, достигать скорости полета более двух махов и показателя тяговооруженности не менее единицы.

Истребитель планируется оснастить радиопоглощающим покрытием, бортовым радиоэлектронным оборудованием и комплексом вооружения, наработанными в рамках создания Су-57.

В числе других наработок Су-57, которые планируется использовать при создании нового истребителя, называется двигатель «изделие 30» с отклоняемым вектором тяги. На этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.

США

ВВС США могут отказаться от ранних образцов F-35A из-за расходов на обслуживание

Данные ВВС США, показывают, что уровень боевой готовности истребителя F-35A значительно улучшился за последние 12 месяцев. Данный показатель увеличился с 61,6% до 76,07%.

Главной причиной такого скачка считается поставка более новых версий этого военного самолета, не страдающих от «детских болезней». Многие истребители более ранних серий требуют модификаций и в Военно-воздушных силах задаются вопросом, целесообразен ли этот шаг, если можно просто заменить их новыми.

Не исключено, что старые версии F-35A, используемые для обучения и не подходящие для боевых операций, отправятся в утиль.

ВВС США испытывают новые системы на подвесном контейнере БПЛА MQ-1C

Во время учений Edge 21 США провели серию испытаний подвесного контейнера MFEW Air Large (Multi-Function Electronic Warfare Air Large —многофункциональная система радиоэлектронной борьбы воздушного базирования) на беспилотнике MQ-1C Gray Eagle.

Армия США намерена развернуть контейнер на борту боевых систем в 2022 году. Детали испытаний остаются в секрете, однако известно, что общее направление учений — связь, разведка и радиоэлектронная борьба.

Исход испытаний возымеет влияние на решения армии при формировании бюджета на 2023 финансовый год.

США впервые привезут F-22 на выставку в Мексику

Организаторы мексиканской аэрокосмической выставки FAMEX-2021 подтвердили планы присутствия на мероприятии демонстрационной группы на американских истребителях F-22 Raptor.

Выставка, как ожидается, пройдет с 22 по 25 сентября в Международном аэропорту Керетаро.

В этом году команда F-22 Raptor Demo Team запланировала 17 презентаций истребителя-невидимки в различных аэропортах, на фестивалях, а также на гражданских и военных выставках в США и за их пределами. Так, с 6 по 8 августа истребитель будет представлен в Канаде, а с 19 по 24 октября – в Южной Корее. Мексика примет F-22 впервые.

ВВС США получат 145 бомбардировщиков B-21 Raider

Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра ВВС, поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

Ранее заявлялось о намерении военно-воздушных сил получить 100 таких самолетов. Данное приобретение обошлось бы Пентагону в 89 млрд долларов.

Конкретные сроки получения Пентагоном всех B-21 Raider не сообщаются. Также нет информации об их окончательной стоимости.

В настоящее время известно, что по крайней мере два прототипа B-21 находятся на различных стадиях производства на мощностях Northrop Grumman.

ВВС надеются, что первый из них будет полностью готов к началу 2022 года и уже в мае совершит свой первый полет.

Истребитель Mirage F1 разбился на авиабазе Неллис

Истребитель Mirage F1, принадлежащий частной компании Draken International потерпел катастрофу 25 мая недалеко от авиабазы Неллис в штате Невада.

Самолет упал в частный сектор, примерно в пяти километрах от авиабазы. Летчик погиб.

Draken International предоставляет Пентагону услуги по имитации противника в учебных воздушных боях. Компания в прошлом году начала эксплуатировать бывшие Mirage F1.M ВВС Испании.

Ранее в феврале инцидент с Mirage F1 другого частного подрядчика Пентагона Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) произошел на авиабазе Тиндалл. Тогда происшествие обошлось без жертв.

Турция

Турция получит на вооружение собственные самолеты в 2028 году

Гендиректор TUSAŞ/ TAI Темел Котил заявил, что самый важный проект Турции — национальный боевой самолет — будет реализован к 2028 году, когда ВВС страны начнут получать первые истребители.

По словам главы компании-производителя, первый пуск двигателя самолета намечен на март 2023 года. Он подчеркнул, что турецкий боевой самолет по своим параметрам будет находиться где-то между F-22 и F-35, который больше предназначен для поражения наземных целей.

Кроме того, компания прилагает усилия по реализации вертолетной программы.

«Основной упор в вертолетостроении мы делам на наши T-129 и Gökbey», — отметил Котил.

Швейцария

В Швейцарии разбился истребитель F-5E Tiger II

Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчику удалось спастись.

«Сегодня, 26 мая 2021 года, около 9.00 утра (10.00 Мск) потерпел крушение самолет ВВС Швейцарии F-5 Tiger II. Пилот катапультировался и жив. Самолет Tiger F-5 Tiger II вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии. В настоящее время военная юстиция расследует причины аварии», — говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства.

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Все новости / Весь мир / Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
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