Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57

Бразилия

Бразильская система IFF для Gripen прошла предварительный анализ проекта

Самолет F-39 Gripen станет первым истребителем, оснащенным криптокомпьютером CM4-B. Это система идентификации «свой-чужой» (IFF) производства бразильских инженеров, построенная по стандарту IFFM4BR.

Projeto de IFF que será aplicado no F-39 Gripen passa por revisão técnica https://t.co/ImcM3SNia7 — Cavok Aviation News (@cavokbr) May 27, 2021

Отмечается, что разработка подобной системы «с нуля» была сопряжена с рядом технологических сложностей, однако в итоге прототип прошел процесс без нареканий, что подтвердило зрелость всей системы и ее готовность быть интегрированной в новые истребители F-39 Gripen.

Польша

Минобороны Польши заключило контракт на закупку БПЛА Bayraktar TB2

Контракт был подписан в ходе визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По заявлению министра национальной обороны Мариуша Блащака, соглашение предусматривает поставку 24 БПЛА, вооруженных противотанковыми ракетами, а также сопутствующего оборудования, услуг обслуживания и обучение личного состава.

#BayraktarTB2 tactical UAVs will serve in the ????????Armed Forces

- - -#DefMin @mblaszczak signed a contract for the purchase of 4 sets of combat drones. The sets will consist of 24 tactical UAVs equipped with anti-tank missiles.

Read more: https://t.co/kMFQZXV0nW pic.twitter.com/9FoZsM7ba5 — Poland MOD ???????? (@Poland_MOD) May 26, 2021

Предметом контракта является поставка четырех беспилотных комплексов, в состав каждого из которых входит шесть вооруженных БЛА Bayraktar TB2.

Кроме того, будут поставлены мобильные станции управления, РЛС, тренажеры и комплект запчастей. Контракт также предусматривает поставку ракет MAM-L и MAM-C с лазерным наведением и учебных боеприпасов.

Стоимость одного комплекта Bayraktar TB2 составляет около 67 млн долларов. Договор предусматривает предоставление двухлетней гарантии, пакет обучения и логистики, а также передачу технологий. В дальнейшем это позволит польским военным самостоятельно выполнять обслуживание и ремонт оборудования, в том числе двигателей, наземных станций управления и камер на БПЛА.

Россия

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Кроме того, благодаря увеличению длины летного поля были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении РФ, в том числе воздушные машины тяжелого класса.

«Ростех» начал испытания макетов новой высокоточной ракеты «Монолит»

Научно-производственный концерн «Техмаш» начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм.

«Разработка корректируемой ракеты «Монолит» ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

В России начались испытания авиационной ракеты нового поколения «Монолит»



Научно-производственный концерн «Техмаш», который входит в «Ростех», начал испытания макетов авиационной ракеты нового поколения «Монолит». Её калибр составляет 122 миллиметра. https://t.co/6Re8P9xhcx pic.twitter.com/w1eJt7lgym — Бессонная редакция (@ferraru) May 22, 2021

Также он отметил, что «при получении положительных результатов с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования». При этом директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» пока рано.

Ожидается, что ракета будет иметь высокую точность поражения целей и классифицируется как корректируемая.

Завершается разработка новой гиперзвуковой ракеты

Новую малогабаритную ракету будут использовать как дальние бомбардировщики Ту-22М3, так и тактические Су-34. Начало испытаний не имеющего пока официального обозначения боеприпаса запланировано на 2022 год. Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы под шифром «Острота» в машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

Завершается разработка новейшей гиперзвуковой ракеты «Острота» | Военное дело | Яндекс Дзен https://t.co/1me1zcfZ4w Гиперзвуковая ракета «Острота» предназначена для вооружения дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. pic.twitter.com/lHfeVUnVe6 — ВИКТОР (@888VICTO888) May 26, 2021

Специально для новой сверхскоростной ракеты разработан прямоточный реактивный двигатель, известный под обозначением «изделие 71». Его создание поручено Тураевскому машиностроительному КБ «Союз».

«Сухой» разрабатывает однодвигательный истребитель на основе наработок Су-57

ОКБ «Сухого» ведет работу над созданием однодвигательного сверхзвукового тактического истребителя. При создании самолета планируется использовать наработки истребителя пятого поколения Су-57.

Однодвигательный истребитель разработки «Сухого» должен иметь взлетную массу до 18 тонн, достигать скорости полета более двух махов и показателя тяговооруженности не менее единицы.

Истребитель планируется оснастить радиопоглощающим покрытием, бортовым радиоэлектронным оборудованием и комплексом вооружения, наработанными в рамках создания Су-57.

Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России https://t.co/KV4KlPlPXL — rgrus (@rgrus) May 26, 2021

В числе других наработок Су-57, которые планируется использовать при создании нового истребителя, называется двигатель «изделие 30» с отклоняемым вектором тяги. На этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.

США

ВВС США могут отказаться от ранних образцов F-35A из-за расходов на обслуживание

Данные ВВС США, показывают, что уровень боевой готовности истребителя F-35A значительно улучшился за последние 12 месяцев. Данный показатель увеличился с 61,6% до 76,07%.

Most USAF Fighter Mission Capable Rates Rise in Fiscal 2020, Led by F-35 | Read more at https://t.co/BFRkSWCVHt pic.twitter.com/7fjqFDwctg — Air Force Magazine (@AirForceMag) May 24, 2021

Главной причиной такого скачка считается поставка более новых версий этого военного самолета, не страдающих от «детских болезней». Многие истребители более ранних серий требуют модификаций и в Военно-воздушных силах задаются вопросом, целесообразен ли этот шаг, если можно просто заменить их новыми.

Не исключено, что старые версии F-35A, используемые для обучения и не подходящие для боевых операций, отправятся в утиль.

ВВС США испытывают новые системы на подвесном контейнере БПЛА MQ-1C

Во время учений Edge 21 США провели серию испытаний подвесного контейнера MFEW Air Large (Multi-Function Electronic Warfare Air Large —многофункциональная система радиоэлектронной борьбы воздушного базирования) на беспилотнике MQ-1C Gray Eagle.

Армия США намерена развернуть контейнер на борту боевых систем в 2022 году. Детали испытаний остаются в секрете, однако известно, что общее направление учений — связь, разведка и радиоэлектронная борьба.

Исход испытаний возымеет влияние на решения армии при формировании бюджета на 2023 финансовый год.

США впервые привезут F-22 на выставку в Мексику

Организаторы мексиканской аэрокосмической выставки FAMEX-2021 подтвердили планы присутствия на мероприятии демонстрационной группы на американских истребителях F-22 Raptor.

Updated 2021 schedule! As always, our schedule is subject to change throughout the season. We wish we could attend every airshow, but we are excited at how this season turning out #Raptornation! pic.twitter.com/8X0oJick34 — F-22 Demonstration Team (@F22DemoTeam) May 25, 2021

Выставка, как ожидается, пройдет с 22 по 25 сентября в Международном аэропорту Керетаро.

В этом году команда F-22 Raptor Demo Team запланировала 17 презентаций истребителя-невидимки в различных аэропортах, на фестивалях, а также на гражданских и военных выставках в США и за их пределами. Так, с 6 по 8 августа истребитель будет представлен в Канаде, а с 19 по 24 октября – в Южной Корее. Мексика примет F-22 впервые.

ВВС США получат 145 бомбардировщиков B-21 Raider

Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра ВВС, поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

Ранее заявлялось о намерении военно-воздушных сил получить 100 таких самолетов. Данное приобретение обошлось бы Пентагону в 89 млрд долларов.

Кандидат на пост министра ВВС США поддержал идею о закупке 145 стратегических бомбардировщиков B-21 Raiderhttps://t.co/YeBd7VU6yx pic.twitter.com/sVPYgOEsMe — Военное обозрение (@topwar_ru) May 27, 2021

Конкретные сроки получения Пентагоном всех B-21 Raider не сообщаются. Также нет информации об их окончательной стоимости.

В настоящее время известно, что по крайней мере два прототипа B-21 находятся на различных стадиях производства на мощностях Northrop Grumman.

ВВС надеются, что первый из них будет полностью готов к началу 2022 года и уже в мае совершит свой первый полет.

Истребитель Mirage F1 разбился на авиабазе Неллис

Истребитель Mirage F1, принадлежащий частной компании Draken International потерпел катастрофу 25 мая недалеко от авиабазы Неллис в штате Невада.

Самолет упал в частный сектор, примерно в пяти километрах от авиабазы. Летчик погиб.

Aircraft was Mirage F1, not one of the A4Ks also operated by Draken #RNZAF #A4K https://t.co/vbIMrKG9AA — Paul Plester (@pplester) May 27, 2021

Draken International предоставляет Пентагону услуги по имитации противника в учебных воздушных боях. Компания в прошлом году начала эксплуатировать бывшие Mirage F1.M ВВС Испании.

Ранее в феврале инцидент с Mirage F1 другого частного подрядчика Пентагона Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) произошел на авиабазе Тиндалл. Тогда происшествие обошлось без жертв.

Турция

Турция получит на вооружение собственные самолеты в 2028 году

Гендиректор TUSAŞ/ TAI Темел Котил заявил, что самый важный проект Турции — национальный боевой самолет — будет реализован к 2028 году, когда ВВС страны начнут получать первые истребители.

????????????| Le directeur général de TAI/ TUSAS, Temel Kotil, a déclaré que le projet le plus important de la Turquie (un avion de combat made in Turkey) sera mis en œuvre d'ici 2028. pic.twitter.com/TCL6xkKt29 — Casus Belli ???? (@CasusBellii) May 27, 2021

По словам главы компании-производителя, первый пуск двигателя самолета намечен на март 2023 года. Он подчеркнул, что турецкий боевой самолет по своим параметрам будет находиться где-то между F-22 и F-35, который больше предназначен для поражения наземных целей.

Кроме того, компания прилагает усилия по реализации вертолетной программы.

«Основной упор в вертолетостроении мы делам на наши T-129 и Gökbey», — отметил Котил.

Швейцария

В Швейцарии разбился истребитель F-5E Tiger II

Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчику удалось спастись.

For my international mil-twitter audience:



Today a????????F-5E Tiger II crashed while on a training flight with an F/A-18 Hornet. The pilot was able to safely eject & the crash occurred away from any people and buildings.



Cause yet unclear but an eyewitness took these photos @20min. pic.twitter.com/22aaXXkh5b — Oliver Hegglin (@HegglinOliver) May 26, 2021

«Сегодня, 26 мая 2021 года, около 9.00 утра (10.00 Мск) потерпел крушение самолет ВВС Швейцарии F-5 Tiger II. Пилот катапультировался и жив. Самолет Tiger F-5 Tiger II вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии. В настоящее время военная юстиция расследует причины аварии», — говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства.

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