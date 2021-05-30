Как пережить отключение горячей воды с комфортом

Лето — время не только яркого солнца и теплого лазурного моря, но и нелюбимой всеми россиянами процедуры — профилактического отключения горячей воды. ФАН рассказывает, как максимально легко пережить две стрессовые недели, а не страдать под ледяным душем.

Водонагреватели

Один из самых популярных способов подогреть воду в нашей стране. Электрические водонагреватели устанавливаются в случае отключения горячего водоснабжения. Они просты в использовании. Нагреватели делятся на два вида: накопительные и проточные. Проточные нагревают воду сразу после открытия крана, накопительные же собирают воду в специальную емкость, в которой она меняет температуру.

Плита

Многие россияне не хотят тратиться, поэтому во время ремонтных работ предпочитают старый-добрый способ подогрева воды на плите в большой кастрюле или в чайнике. Мыться в этом случае приходится из ковшика, но зато не нужно покупать и устанавливать бойлеры, которые в течение года использоваться, скорее всего, не будут.

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Баня

Если вы хотите помыться с удовольствием, то отличным решением станет хорошая баня. Если у вас или у ваших друзей бани нет, то экономить на ней сильно не стоит. Лучше переплатить, но помыться и оздоровить организм с комфортом. Если у вас ест дача с баней, то некоторое время можно пожить вдали от городской суеты и насладиться природой.

Фитнес-клуб

Каждый уважающий себя фитнес-клуб должен иметь чистые душевые и собственную систему нагрева воды. Если у вас есть абонемент, то можете воспользоваться душевой своего спортивного клуба, если нет, то, может быть, это идеальный момент для занятий спортом?

Закалка

Некоторые люди в отсутствии горячей воды вообще не предпринимают никаких усилий, даже не подогревают ее в чайнике. Им проще помыться под холодными струями воды и оправдать это так называемой закалкой организма. Перед тем, как обратиться к этому экстремальному способу, лучше оценить все риски и адекватно отнестись к своему здоровью.

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Отпуск

Самые отчаянные настолько не переносят отключение горячего водоснабжения, что берут отпуск и бегут подальше от надвигающейся беды — отправляются в места, где вода точно есть. Способ не самый плохой, да и отдохнуть можно, но только отпускной график придется состыковывать с графиком водоканала.

Ремонт

Довольно интересное решение. Отключение воды можно совместить с крупным ремонтом. Во-первых, и мыться не особо нужно. Во-вторых, обычно масштабный ремонт подразумевает под собой освобождение жилплощади.

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Аренда квартиры

Обычно воду отключают не во всем городе сразу — у каждого отдельного района свое расписание. На время, пока у вас нет горячей воды, можно снять другую квартиру, где вода будет. Это, конечно, не бюджетный вариант, но для кого-то — спасительное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, почему нагретая в микроволновке вода становится невкусной. По словам ученых, все дело в отсутствии конвекции при нагреве в микроволновке. Кроме того, исследователи Университета электронных наук и технологий в Китае выяснили, как решить эту проблему.