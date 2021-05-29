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новостей
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Трофим признался, что каждый выпуск шоу «Три аккорда» становится для него испытанием

Шоу-бизнес
Трофим признался, что каждый выпуск шоу «Три аккорда» становится для него испытанием
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 29 мая. Певец Сергей Трофимов, известный как Трофим, признался, что судейство в шоу «Три аккорда» оказалось для него непростым опытом. Впечатления артисту испортили участники проекта.

Музыкальное шоу «Три аккорда», который выходит на Первом канале, уже шестой сезон покоряет сердца телезрителей. Участниками проекта становятся звезды шоу-бизнеса. Они выступают с собственными интерпретациями культовых шлягеров. Большинство выпусков посвящены авторским песням и шансону.

Певец Трофим стал новым членом жюри проекта. Артист надеялся на творческую обстановку и невероятные впечатления от номеров участников. Но уже в первом выпуске он осознал, насколько трудна судейская работа. По словам Трофима, ему сложно оценивать опытных и талантливых коллег, а главное говорить об их недостатках.

Участникам порой крепко достается от судей. На сцене они спокойно выслушивают все замечания, но за кулисами тут же разворачиваются скандалы, отметил Трофим. Он признался, что не ожидал такой «детской» реакции от своих же коллег, многие из которых считают себя профессионалами.

«Обижаются и плачут. Это ужас вообще», — рассказал певец в интервью «Собеседнику».

Он объяснил, что многие участники считают свой номер недооцененным, когда видят низкие оценки жюри. Однако мнение даже музыкальных экспертов не всегда бывает объективным. По словам Трофима, он высказывает в шоу свои ощущения как зритель, а не как профессиональный критик. Певец подчеркнул, что уважает труд артистов, которые участвуют в проекте, ведь они в авральном режиме создают потрясающие номера.

Пока Трофим выставлял оценки участникам шоу «Три аккорда», его дочь Елизавета принимала участие в другом проекте Первого канала — «Голос.Дети». Звездный отец сильно переживал за наследницу, ведь она могла не справиться с гневными комментариями хейтеров.

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шоу три аккорда трофим шансон
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