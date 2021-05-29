Пекин, 29 мая. Резкие высказывания представителей польского руководства в российский адрес и участие в авантюрных провокациях по указке из Вашингтона идут вразрез с интересами этой страны.

Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu, перевод их статьи представляет «ПолитРоссия». Авторы публикации напоминают о системной антироссийской политике Варшавы, которая выражается в размещении дополнительных сил американской армии и в поддержке любых западных действий, направленных против РФ.

Российские лидеры хорошо знают цену подобной активности, уверены авторы Sohu. Президент РФ Владимир Путин справедливо указал, что желающие примерить на себя роль «передового борца с Россией» больше всех кричат о российской угрозе, отмечается в статье.

«Варшаве приходится сталкиваться с горькой правдой, которая заключается в том, что даже при поддержке США Польша — не ровня России», — предупреждают аналитики из КНР.

Армия Польши не в силах противостоять ВС РФ даже на учениях по заведомо выгодному для себя сценарию, резюмируют китайские аналитики.

Ранее сообщалось об удивлении польских военных в связи с укреплением оборонительного потенциала Калининградской области РФ.