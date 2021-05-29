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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
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Sohu: армия Польши не в силах противостоять ВС РФ

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:55
Армия
Sohu: армия Польши не в силах противостоять ВС РФ
mon.gov.pl  /  Пресс-служба министерства обороны Польши

Пекин, 29 мая. Резкие высказывания представителей польского руководства в российский адрес и участие в авантюрных провокациях по указке из Вашингтона идут вразрез с интересами этой страны.

Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu, перевод их статьи представляет «ПолитРоссия». Авторы публикации напоминают о системной антироссийской политике Варшавы, которая выражается в размещении дополнительных сил американской армии и в поддержке любых западных действий, направленных против РФ.

Российские лидеры хорошо знают цену подобной активности, уверены авторы Sohu. Президент РФ Владимир Путин справедливо указал, что желающие примерить на себя роль «передового борца с Россией» больше всех кричат о российской угрозе, отмечается в статье.

«Варшаве приходится сталкиваться с горькой правдой, которая заключается в том, что даже при поддержке США Польша — не ровня России», — предупреждают аналитики из КНР.

Армия Польши не в силах противостоять ВС РФ даже на учениях по заведомо выгодному для себя сценарию, резюмируют китайские аналитики.

Ранее сообщалось об удивлении польских военных в связи с укреплением оборонительного потенциала Калининградской области РФ.

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россия польша нато
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