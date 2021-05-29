Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир

Москва, 29 мая. На просторах Сети появился фрагмент финального выпуска восьмого сезона шоу «Холостяк». В выложенном ролике рэпер Тимати вручает заветное кольцо победительнице проекта.

Продюсеры с самого начала нагнетали интригу и уверяли, что сезон «Холостяка» с Тимати станет самым рейтинговым за всю историю проекта. Однако восьмой сезон шоу после первых выпусков только разочаровал зрителей. Похоже, даже финал не сможет исправить ситуацию, ведь результаты оказались слиты в Сеть до выхода последнего выпуска в эфир.

Пользовательница TikTok обнародовала в соцсети ролик, на котором Тимати вместе с участницей Катей Сафаровой стоит на крыше одной из высоток Дубая. Рэпер надевает заветное кольцо с внушительным бриллиантом на палец девушки. Судя по всему, Сафарова и стала победительницей проекта.

Перед финалом музыкант на очередной церемонии решил расстаться с Екатериной Сафаровой. Однако позже он засомневался в своем решении и вернул участницу в проект. Тимати перехватил красавицу на полпути в аэропорт и увез ее в другой город. Судя по всему, на этом тайном свидании, которое осталось за кадром, рэпер и принял окончательное решение.