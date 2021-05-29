Окончательный состав сборной России на Евро-2020 будет объявлен после матча с Польшей

Вроцлав, 29 мая. Тренерский штаб сборной России по футболу сформирует окончательный состав команды на чемпионат Европы после товарищеского матча с поляками.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что окончательный состав национальной команды, в который войдут 26 игроков, будет объявлен после контрольной встречи с Польшей. Матч пройдет 1 июня. Черчесов также объяснил, с чем связано приглашение на сборы команды 30 футболистов.

«В первую очередь с тренировочным процессом. Он сформирован таким образом, чтобы каждый мог принимать в нем полноценное участие. И количество игроков не может быть безграничным», — подчеркнул тренер сборной России.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к Евро-2020 в австрийском Нойштифте. После завершения сбора команда вылетит во Вроцлав, где пройдет матч с Польшей. В последней контрольной встрече перед Евро-2020 российские футболисты сыграют с болгарами. Матч состоится 5 июня на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных Польши и России покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.