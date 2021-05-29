В минобороны Украины объявили о новом пакете Целей партнерства с НАТО

Киев, 29 мая. Украина первой из стран-партнеров Североатлантического альянса получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО на период до 2025 года, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

В сообщении на сайте министерства отмечается, что обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит список мероприятий и задач на период до 2025 года.

Согласно информации, в нем также приведены средства и силы, которые Киев готовит для участия в программе «Партнерство ради мира», а также миссиях и операциях Североатлантического альянса. Известно, что делегации НАТО и Украины поддержали данный документ и договорились перейти к его направлению на рассмотрение Североатлантического совета.

В минобороны Украины также подчеркнули, что помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза в ходе заседания комитета заявил, что Альянс продолжит поддерживать развитие боеспособности Киева. Ранее аналитики американского издания Military Watch объяснили, как российские системы вооружения помогут Минску сдержать военный натиск НАТО в случае возможного конфликта.

Позиция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по поводу затянувшегося вступления страны в НАТО вызвала недоумение у читателей французского издания Le Figaro, передает сайт 360tv.ru.