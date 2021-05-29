Британский оператор OneWeb сможет предоставлять свои услуги в России к концу 2021 года

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
Все новости
29 мая 16:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
Все новости

Британский оператор OneWeb сможет предоставлять свои услуги в России к концу 2021 года

Технологии
Британский оператор OneWeb сможет предоставлять свои услуги в России к концу 2021 года
wikipedia.org  /  NASA/Kim Shiflett

Москва, 29 мая. Услуги британского оператора спутникового интернета OneWeb будут доступны на территории России к концу 2021 года.

По словам коммерческого директора британской компании в России Михаила Кайгородова, последний пуск ракеты «Союз-2» позволил нарастить спутниковую группировку OneWeb до 254 космических аппаратов и обеспечить обширное покрытие земной поверхности. При этом в ближайшее время компания будет готова предоставлять свои услуги практически на всей территории России.

«После завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвертом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории», — сказал Кайгородов в эфире YouTube-канала Роскосмоса.

Он также добавил, что в ближайшем будущем OneWeb разместит в России три наземных станции, которые необходимы для обеспечения российских клиентов спутниковым интернетом.

Ранее стало известно, что 28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в 2021 году. Предыдущий состоялся 26 апреля, тогда российская также ракета вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, передает сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

россия великобритания oneweb
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 118470 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 77452 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 66914 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 60510 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 39178 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Технологии / Британский оператор OneWeb сможет предоставлять свои услуги в России к концу 2021 года
Рейтинг@Mail.ru