Британский оператор OneWeb сможет предоставлять свои услуги в России к концу 2021 года

Москва, 29 мая. Услуги британского оператора спутникового интернета OneWeb будут доступны на территории России к концу 2021 года.

По словам коммерческого директора британской компании в России Михаила Кайгородова, последний пуск ракеты «Союз-2» позволил нарастить спутниковую группировку OneWeb до 254 космических аппаратов и обеспечить обширное покрытие земной поверхности. При этом в ближайшее время компания будет готова предоставлять свои услуги практически на всей территории России.

«После завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвертом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории», — сказал Кайгородов в эфире YouTube-канала Роскосмоса.

Он также добавил, что в ближайшем будущем OneWeb разместит в России три наземных станции, которые необходимы для обеспечения российских клиентов спутниковым интернетом.

Ранее стало известно, что 28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в 2021 году. Предыдущий состоялся 26 апреля, тогда российская также ракета вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, передает сайт 360tv.ru.