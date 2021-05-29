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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:48
Экономика
Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году
gazprom.ru  /  Официальный сайт ОАО «Газпром»

Москва, 29 мая. Оценка объема добычи природного газа в 2021 году увеличена «Газпромом» до 506,5 млрд кубометров, сообщается в презентации компании.

В ходе пресс-конференции заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова было сообщено, что холдинг намерен в 2021 году добыть 496,9 млрд куб. м газа. По итогам 2020 года объем добычи ресурса составил 453,5 млрд кубометров. Таким образом, относительно прошлого года показатель может прибавить 11,7%.

Прирост запасов «Газпрома» в прошлом году составил 486,3 млрд кубометров за счет геолого-разведочных работ, а коэффициент восполнения запасов газа — 1,08.

Также в 2020 году газовый холдинг отрыл три месторождения: 75 лет Победы на шельфе Карского моря с запасами более 200 млрд кубометров ресурса, месторождение Солхэм в ХМАО и Центрально-Уранское в Оренбургской области. Кроме того, были выявлены 22 новые залежи на уже открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО, Томской области, и на шельфе Карского моря.

Топ-менеджер «Газпрома» ранее рассказал, что холдинг сможет сэкономить миллиард долларов в год на транспортировке топлива по газопроводу «Северный поток — 2».

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Газпром газ маркелов добыча газа
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Все новости / Экономика / Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году
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