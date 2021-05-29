Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году

Москва, 29 мая. Оценка объема добычи природного газа в 2021 году увеличена «Газпромом» до 506,5 млрд кубометров, сообщается в презентации компании.

В ходе пресс-конференции заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова было сообщено, что холдинг намерен в 2021 году добыть 496,9 млрд куб. м газа. По итогам 2020 года объем добычи ресурса составил 453,5 млрд кубометров. Таким образом, относительно прошлого года показатель может прибавить 11,7%.

Прирост запасов «Газпрома» в прошлом году составил 486,3 млрд кубометров за счет геолого-разведочных работ, а коэффициент восполнения запасов газа — 1,08.

Также в 2020 году газовый холдинг отрыл три месторождения: 75 лет Победы на шельфе Карского моря с запасами более 200 млрд кубометров ресурса, месторождение Солхэм в ХМАО и Центрально-Уранское в Оренбургской области. Кроме того, были выявлены 22 новые залежи на уже открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО, Томской области, и на шельфе Карского моря.

Топ-менеджер «Газпрома» ранее рассказал, что холдинг сможет сэкономить миллиард долларов в год на транспортировке топлива по газопроводу «Северный поток — 2».