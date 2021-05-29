Тело подростка найдено в трансформаторном пункте на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 29 мая. Прокуратура организовала проверку по факту смерти 16-летнего подростка, погибшего в результате удара электрическим током в трансформаторной подстанции.

Трагедия произошла на улице Космонавтов. Там было обнаружено тело 16-летнего школьника.

По предварительным данным, смерть наступила после удара током. Полиция организовала проверку по факту происшествия. Назначена медэкспертиза. Специалистам предстоит установить точную причину гибели мальчика. Проверку также начала прокуратура.

Похожая трагедия произошла в Курске, сообщал ФАН. Девочка схватилась за металлическое ограждение и получила удар током.