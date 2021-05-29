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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Тело подростка найдено в трансформаторном пункте на Камчатке

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:46
Происшествия
Тело подростка найдено в трансформаторном пункте на Камчатке
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 29 мая. Прокуратура организовала проверку по факту смерти 16-летнего подростка, погибшего в результате удара электрическим током в трансформаторной подстанции.

Трагедия произошла на улице Космонавтов. Там было обнаружено тело 16-летнего школьника.

По предварительным данным, смерть наступила после удара током. Полиция организовала проверку по факту происшествия. Назначена медэкспертиза. Специалистам предстоит установить точную причину гибели мальчика. Проверку также начала прокуратура.

Похожая трагедия произошла в Курске, сообщал ФАН. Девочка схватилась за металлическое ограждение и получила удар током.

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мальчик удар ток
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