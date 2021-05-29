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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Ученых из РФ не удивило появление «гибридного» штамма коронавируса во Вьетнаме

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:29
Наука
Ученых из РФ не удивило появление «гибридного» штамма коронавируса во Вьетнаме
pixabay.com

Москва, 29 мая. Активная циркуляция коронавируса в человеческой популяции провоцирует появление гибридных штаммов, заявили в Институте экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

Об опасности вьетнамского штамма коронавируса говорить пока рано, считает директор глава Лариса Попович. В рамках исследования других мутаций выяснилось, что они повышают заразность, но не летальность. Например, нет достоверных данных, что британский и индийский штаммы более опасны.

«У них больше контагиозность. То, что летальность увеличивается, связано скорее с большим количеством болеющих и «накопленной» из-за этого летальностью, к тому же на летальности сказываются хронические заболевания и стрессовая ситуация», — разъяснила собеседница РБК.

По данным вьетнамских медиков, новый штамм сочетает в себе британский и индийский варианты коронавируса. Он активно передается по воздуху. К тому же этот штамм спровоцировал новые летальные исходы, заявил министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонга.

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гибрид штаммы коронавирус
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Все новости / Наука / Ученых из РФ не удивило появление «гибридного» штамма коронавируса во Вьетнаме
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