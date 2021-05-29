Ученых из РФ не удивило появление «гибридного» штамма коронавируса во Вьетнаме

Москва, 29 мая. Активная циркуляция коронавируса в человеческой популяции провоцирует появление гибридных штаммов, заявили в Институте экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

Об опасности вьетнамского штамма коронавируса говорить пока рано, считает директор глава Лариса Попович. В рамках исследования других мутаций выяснилось, что они повышают заразность, но не летальность. Например, нет достоверных данных, что британский и индийский штаммы более опасны.

«У них больше контагиозность. То, что летальность увеличивается, связано скорее с большим количеством болеющих и «накопленной» из-за этого летальностью, к тому же на летальности сказываются хронические заболевания и стрессовая ситуация», — разъяснила собеседница РБК.

По данным вьетнамских медиков, новый штамм сочетает в себе британский и индийский варианты коронавируса. Он активно передается по воздуху. К тому же этот штамм спровоцировал новые летальные исходы, заявил министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонга.