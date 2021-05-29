Митрополит Иларион указал на искусственное происхождение коронавируса

Москва, 29 мая. Коронавирус отличается искусственным происхождением, убежден председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Священнослужитель подчеркнул, что это его частное мнение. Некоторые ученые придерживаются аналогичной позиции. Однако каких-либо подтверждений, что коронавирус имеет искусственное происхождение, сейчас не существует.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, заинтересованы в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — отметил митрополит.

По последним данным, в РФ выявлено еще 9289 случаев коронавируса в 85 регионах страны. У 14,3% пациентов болезнь протекает без характерных симптомов.