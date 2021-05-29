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29 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Митрополит Иларион указал на искусственное происхождение коронавируса

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:38
Общество
Митрополит Иларион указал на искусственное происхождение коронавируса
pixabay.com

Москва, 29 мая. Коронавирус отличается искусственным происхождением, убежден председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Священнослужитель подчеркнул, что это его частное мнение. Некоторые ученые придерживаются аналогичной позиции. Однако каких-либо подтверждений, что коронавирус имеет искусственное происхождение, сейчас не существует.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, заинтересованы в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — отметил митрополит.

По последним данным, в РФ выявлено еще 9289 случаев коронавируса в 85 регионах страны. У 14,3% пациентов болезнь протекает без характерных симптомов.

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иларион происхождение коронавирус
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