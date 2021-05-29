Наталья Поклонская направила в ЕР заявление о снятии кандидатуры с праймериз

Москва, 29 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в «Единую Россию» заявление о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования ЕР перед парламентскими выборами.

Как известно, Поклонская решила не участвовать в праймериз «Единой России» из-за перехода на новую работу. Депутат держит в секрете информацию о должности, которую собирается занять.

«Это интрига, и пусть это остается интригой. Неважно, где я, буду помогать и работать во благо Крыма», — сказала Наталья Поклонская.

Ранее сообщалось, что более 5 миллионов избирателей приняли участие в праймериз «Единой России». Этот показатель в четыре раза выше того, который был на тестировании электронного голосования.