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новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
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Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости

Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
PrScr Twitter  /  @RedComunicado10

Манагуа, 29 мая. Правительство Никарагуа планирует предоставить 2000 титулов права собственности сельским работникам и их семьям в ближайшие недели. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Мурильо подтвердила предоставление 612 свидетельств о праве собственности в сельской местности, 953 в городах и 335 производителям в общинах, находящихся в отдаленных районах Хинотега, Матагальпа, Нуэва-Сеговия, Леон, Мадрис и Карасо.

Власти 26 мая предоставили 236 титулов права собственности в муниципалитетах Типитапа, Мурра, Бокал, Сан-Лоренсо, в районах V и VII в Манагуа.

Мурильо также объявила о завершении восьми социальных проектов, в том числе строительства моста в общине Ла-Флор-дель-Мальпаисильо, одного родильного центра и энергетической станции в Вивили.

«Я получил то, чего ждал 40 лет, после того как закончил выплачивать за свою землю», — заявил Сокорро Парралес после получения свидетельства о праве собственности.

Власти планируют предоставить в общей сложности 30 тысяч титулов права собственности в 2021 году. Только в 2020-м были утверждены 28 тысяч таких документов.

В 2020 году население Никарагуа пострадало от последствий ураганов «Эта» и «Йота», которые затронули 60% территории страны. Экономический ущерб достиг 6,2% от ВВП.

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никарагуа собственность
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Все новости / Латинская Америка / Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
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