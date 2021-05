Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости

Манагуа, 29 мая. Правительство Никарагуа планирует предоставить 2000 титулов права собственности сельским работникам и их семьям в ближайшие недели. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Мурильо подтвердила предоставление 612 свидетельств о праве собственности в сельской местности, 953 в городах и 335 производителям в общинах, находящихся в отдаленных районах Хинотега, Матагальпа, Нуэва-Сеговия, Леон, Мадрис и Карасо.

Власти 26 мая предоставили 236 титулов права собственности в муниципалитетах Типитапа, Мурра, Бокал, Сан-Лоренсо, в районах V и VII в Манагуа.

Мурильо также объявила о завершении восьми социальных проектов, в том числе строительства моста в общине Ла-Флор-дель-Мальпаисильо, одного родильного центра и энергетической станции в Вивили.

Власти планируют предоставить в общей сложности 30 тысяч титулов права собственности в 2021 году. Только в 2020-м были утверждены 28 тысяч таких документов.

В 2020 году население Никарагуа пострадало от последствий ураганов «Эта» и «Йота», которые затронули 60% территории страны. Экономический ущерб достиг 6,2% от ВВП.

#ClimateChange | At least half a million people in Central America alone are fleeing from the effects of climate change. pic.twitter.com/irwtJiLUg0