Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости

Манагуа, 29 мая. Правительство Никарагуа планирует предоставить 2000 титулов права собственности сельским работникам и их семьям в ближайшие недели. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "A partir del próximo lunes se estarán entregando 2 mil títulos de propiedad a la semana para asegurar lotes de manera legal a igual número de familias del país". pic.twitter.com/cM7HKJ4pja — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 27, 2021

Мурильо подтвердила предоставление 612 свидетельств о праве собственности в сельской местности, 953 в городах и 335 производителям в общинах, находящихся в отдаленных районах Хинотега, Матагальпа, Нуэва-Сеговия, Леон, Мадрис и Карасо.

Власти 26 мая предоставили 236 титулов права собственности в муниципалитетах Типитапа, Мурра, Бокал, Сан-Лоренсо, в районах V и VII в Манагуа.

Мурильо также объявила о завершении восьми социальных проектов, в том числе строительства моста в общине Ла-Флор-дель-Мальпаисильо, одного родильного центра и энергетической станции в Вивили.

#EnPazYUnidad| Como parte de la restitución de derechos para todas las familias Nicaraguenses nuestro buen gobierno del Comandante Daniel ortega y la compañera Rosario Murillo.

Juventud Sandinista realizan entrega de títulos de propiedad en el municipio de #SanLucíaSiempreLinda pic.twitter.com/PLdgo8GvHD — Red Comunicadores Santa Lucía (@RedComunicado10) March 22, 2021

«Я получил то, чего ждал 40 лет, после того как закончил выплачивать за свою землю», — заявил Сокорро Парралес после получения свидетельства о праве собственности.

Власти планируют предоставить в общей сложности 30 тысяч титулов права собственности в 2021 году. Только в 2020-м были утверждены 28 тысяч таких документов.

В 2020 году население Никарагуа пострадало от последствий ураганов «Эта» и «Йота», которые затронули 60% территории страны. Экономический ущерб достиг 6,2% от ВВП.