Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина

Легко ли родителям получить кешбэк за путевки в детские лагеря, на что по новым правилам можно потратить материнский капитал? Об этом расскажет на брифинге уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Также омбудсмен поднимает тему детских суицидов и жестокости подростков.
Брифинг пройдет в понедельник, 31 мая, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Напомним, детский омбудсмен защищает права и законные интересы несовершеннолетних, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, во Всеобщей декларации прав человека, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе РФ и других федеральных и городских законах.
Мы приглашаем коллег-журналистов на брифинг, они могут задать вопросы во время мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp
+7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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