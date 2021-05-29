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29 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
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Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина

Общество
Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина
pixabay.com  / 

Легко ли родителям получить кешбэк за путевки в детские лагеря, на что по новым правилам можно потратить материнский капитал? Об этом расскажет на брифинге уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Также омбудсмен поднимает тему детских суицидов и жестокости подростков. 

Брифинг пройдет в понедельник, 31 мая, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, детский омбудсмен защищает права и законные интересы несовершеннолетних, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, во Всеобщей декларации прав человека, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе РФ и других федеральных и городских законах.

Мы приглашаем коллег-журналистов на брифинг, они могут задать вопросы во время мероприятия.

Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина
gov.spb.ru  / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина
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