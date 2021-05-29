Счастливы ли петербургские дети, расскажет детский омбудсмен Анна Митянина

Легко ли родителям получить кешбэк за путевки в детские лагеря, на что по новым правилам можно потратить материнский капитал? Об этом расскажет на брифинге уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Также омбудсмен поднимает тему детских суицидов и жестокости подростков.

Брифинг пройдет в понедельник, 31 мая, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, детский омбудсмен защищает права и законные интересы несовершеннолетних, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, во Всеобщей декларации прав человека, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе РФ и других федеральных и городских законах.

Мы приглашаем коллег-журналистов на брифинг, они могут задать вопросы во время мероприятия.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55