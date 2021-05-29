Немецкая Lufthansa получила разрешение на полеты в РФ в обход Белоруссии

Берлин, 29 мая. Перевозчик Германии Lufthansa сможет осуществлять рейсы в Москву и Санкт-Петербург по альтернативному маршруту, не пересекая воздушное пространство Белоруссии.

Lufthansa получила соответствующее разрешение от российских властей, сообщил представитель перевозчика в комментарии ТАСС. Все входящие в Lufthansa Group авиакомпании избегают полетов над территорией Белоруссии.

Самолеты Lufthansa продолжают осуществлять рейсы в Москву семь раз в неделю и четыре раза в Санкт-Петербург. Изменение маршрутов одобрили в РФ. Ранее французская компания Air France возобновила полеты в Россию.