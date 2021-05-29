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29 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
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Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память Александра Абдулова

Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память Александра Абдулова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды в беседе с ФАН актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память кумира миллионов.

«Я собираюсь ехать на Ваганьково», — сообщил артист.

Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память Александра Абдулова
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»  / 

Собеседник также поведал, в чем видит возможную весточку с того света от ушедшего народного любимца.

«Смотрю, на улице идет ливень. Может быть, это от Сашки привет», — сказал собеседник ФАН.

Александр Абдулов снялся более чем в сотне картин. Среди самых известных лент с его участием — «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Юнона и Авось», «Ищите женщину» и др.

Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память Александра Абдулова
mos.ru  / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ранее воспоминаниями о звезде в беседе с ФАН поделился актер Георгий Мартиросян. По его словам, с Александром Абдуловым они познакомились в 1975 году на съемках фильма «Золотая речка». Они стали хорошими друзьями еще задолго до такого, как стали знаменитыми. Товарищи помогали друг другу в непростые периоды жизни — когда доводилось жить на рубль в день или было нужно одолжить приличную одежду для интервью.

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ярмольник абдулов
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