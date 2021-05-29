Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память Александра Абдулова

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды в беседе с ФАН актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник рассказал, как планирует почтить память кумира миллионов.

«Я собираюсь ехать на Ваганьково», — сообщил артист.

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» /

Собеседник также поведал, в чем видит возможную весточку с того света от ушедшего народного любимца.

«Смотрю, на улице идет ливень. Может быть, это от Сашки привет», — сказал собеседник ФАН.

Александр Абдулов снялся более чем в сотне картин. Среди самых известных лент с его участием — «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Юнона и Авось», «Ищите женщину» и др.

mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ранее воспоминаниями о звезде в беседе с ФАН поделился актер Георгий Мартиросян. По его словам, с Александром Абдуловым они познакомились в 1975 году на съемках фильма «Золотая речка». Они стали хорошими друзьями еще задолго до такого, как стали знаменитыми. Товарищи помогали друг другу в непростые периоды жизни — когда доводилось жить на рубль в день или было нужно одолжить приличную одежду для интервью.