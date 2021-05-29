Последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
Все новости
29 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
Все новости

Последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам

Политика
Последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Москва, 29 мая. Эксперт Сергей Карнаухов на примере гневного сообщения белорусского экстремиста своим кураторам вскрыл готовность Запада к новым методам против РФ и РБ.

Перед задержанием экстремиста Романа Протасевича правоохранительными органами Белоруссии в аэропорту Минска он успел отправить гневное электронное письмо свои западным кураторам. Об этом, по сообщению сетевого издания «ПолитНавигатор», в эфире Youtube-канала «Соловьев.live» рассказал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Было такое письмо. Как только самолет сел, Протасевич направляет емейл, и это последний емейл, который Протасевич отправил», — заявил Карнаухов, далее приводя содержание сообщения экстремиста своему западному куратору: «Неуважаемый Антон Гадимович, поздравляю вас с тем, что вы крыса. Меня сейчас повяжут, а вы там бабла за давление на Беларусь поимеете. Спасибо, скотина, прямо от души».

Комментируя столь гневное сообщение Протасевича, эксперт отметил, что тот стал очередной «сакральной жертвой» Запада в борьбе с геополитическими конкурентами США. При этом он отметил новый тренд. Так, все государства, которые ранее оказывались жертвами разного рода «цветных» политтехнологий, уже оказываются невосприимчивы к ним. В итоге иностранным спецслужбам приходится использовать более «радикальные методы».

«Они наверняка будут что-то предпринимать в отношении оппозиции, которая, скорее всего, будет по одному уничтожаться, превращаться в сакральные жертвы», — заметил по данному поводу Карнаухов, указывая на то, как последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам.

Ранее сообщалось о появлении в Сети интересных подробностей из биографии основателя экстремистского Telegram-канала Nexta Протасевича.

Вернуться назад

россия белоруссия запад политика протасевич
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 118470 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 77452 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 66914 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 60510 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 39178 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Политика / Последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам
Рейтинг@Mail.ru