Москва, 29 мая. Эксперт Сергей Карнаухов на примере гневного сообщения белорусского экстремиста своим кураторам вскрыл готовность Запада к новым методам против РФ и РБ.

Перед задержанием экстремиста Романа Протасевича правоохранительными органами Белоруссии в аэропорту Минска он успел отправить гневное электронное письмо свои западным кураторам. Об этом, по сообщению сетевого издания «ПолитНавигатор», в эфире Youtube-канала «Соловьев.live» рассказал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Было такое письмо. Как только самолет сел, Протасевич направляет емейл, и это последний емейл, который Протасевич отправил», — заявил Карнаухов, далее приводя содержание сообщения экстремиста своему западному куратору: «Неуважаемый Антон Гадимович, поздравляю вас с тем, что вы крыса. Меня сейчас повяжут, а вы там бабла за давление на Беларусь поимеете. Спасибо, скотина, прямо от души».

Комментируя столь гневное сообщение Протасевича, эксперт отметил, что тот стал очередной «сакральной жертвой» Запада в борьбе с геополитическими конкурентами США. При этом он отметил новый тренд. Так, все государства, которые ранее оказывались жертвами разного рода «цветных» политтехнологий, уже оказываются невосприимчивы к ним. В итоге иностранным спецслужбам приходится использовать более «радикальные методы».

«Они наверняка будут что-то предпринимать в отношении оппозиции, которая, скорее всего, будет по одному уничтожаться, превращаться в сакральные жертвы», — заметил по данному поводу Карнаухов, указывая на то, как последнее письмо Протасевича вскрыло готовность Запада к радикальным методам.

Ранее сообщалось о появлении в Сети интересных подробностей из биографии основателя экстремистского Telegram-канала Nexta Протасевича.