Два ребенка пострадали под колесами патрульной машины под Брянском

Брянск, 29 мая. Патрульная машина совершила наезд на двух несовершеннолетних в городе Новозыбково. Один из них получил травмы средней степени тяжести.

Служебный автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе. Причиной аварии мог стать тот факт, что дети выехали на проезжую часть на электросамокате.

Одного из пострадавших доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка проводят проверку по факту инцидента. Причины происшествия устанавливаются.