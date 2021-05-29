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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Maserati показала фотографии нового кроссовера Grecale

Экономика
Maserati показала фотографии нового кроссовера Grecale
maserati.com  /  Maserati

Модена, 29 мая. Снимки Maserati Grecale в камуфляжной пленке сделаны во время тест-драйва, который глава концерна Stellantis Карлос Таварес провел при посещении предприятия Maserati в Модене.

Несмотря на маскировку, можно рассмотреть некоторые особенности автомобиля. В отличие от старшего кроссовера Levante, Grecale имеет обычные двери с рамками стекол, ручки дверей «утоплены», сохранилась агрессивная решетка радиатора, а фары выполнены в стиле старого суперкара Maserati MC12. Новинка построена на платформе Georgio и по габаритам лишь немного меньше Levante. Модель оснащена битурбомотором V6 объемом 2.9 литра, также планируется выпуск гибрида и полностью электрического варианта.

Китайский производитель электромобилей Aiways начнет выпуск электрокроссовера U6. Его дизайн создавался японцем Кеном Окуяма, который ранее работал над экстерьерами Maserati Quattroporte.

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автомобили maserati авторынок maserati grecale
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