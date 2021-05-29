Maserati показала фотографии нового кроссовера Grecale

Модена, 29 мая. Снимки Maserati Grecale в камуфляжной пленке сделаны во время тест-драйва, который глава концерна Stellantis Карлос Таварес провел при посещении предприятия Maserati в Модене.

Несмотря на маскировку, можно рассмотреть некоторые особенности автомобиля. В отличие от старшего кроссовера Levante, Grecale имеет обычные двери с рамками стекол, ручки дверей «утоплены», сохранилась агрессивная решетка радиатора, а фары выполнены в стиле старого суперкара Maserati MC12. Новинка построена на платформе Georgio и по габаритам лишь немного меньше Levante. Модель оснащена битурбомотором V6 объемом 2.9 литра, также планируется выпуск гибрида и полностью электрического варианта.

Китайский производитель электромобилей Aiways начнет выпуск электрокроссовера U6. Его дизайн создавался японцем Кеном Окуяма, который ранее работал над экстерьерами Maserati Quattroporte.