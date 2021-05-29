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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
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Армия
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Алчность украинской власти превратит обычную воду в самый дорогой ресурс

Общество
Алчность украинской власти превратит обычную воду в самый дорогой ресурс
pixabay.com  /  Rewrite27

Киев, 29 мая. Украина в ближайшем будущем рискует остаться без пресной питьевой воды и перейдет к ее импорту. Об этом на страницах издания РИА Новости сообщил журналист Валерий Михайлов.

Летний сезон заставил правительство Украины вспомнит о проблеме, связанной с пресной водой. Когда радость от перекрытия Северо-Крымского канала поутихла, украинцы обнаружили, что страдает не только Крым, но также жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Экологи неоднократно обращали внимание, что власти не заботятся о решении сложившейся ситуации, и били в набат.

Однако руководство Украины не обращает внимания на значимые для граждан показатели уровня качества жизни, а только занимаются вопросами политического и экономического характера, стараясь удерживать и оказывать влияние на крупный бизнес. По словам автора публикации Михайлова, более 800 населенных пунктов удовлетворяют потребности за счет привозной воды за неимением пресной. В ближайшие годы доступ к питьевой воде в государстве «слуг народа» сократится, подчеркнул он, передает «РИА Новости».

Согласно статистическим данным Всемирного банка, в Германии на одного гражданина приходится 2,5 тыс. кубических метров воды, на Украине 1,2 тыс., а в России 29 тыс. Украинские власти по-прежнему радуются водным проблемам крымчан, которые уже решаются, а сами все больше погрязают в болотах и неочищенных реках, доставшихся от СССР. Так, в украинское наследство перешли свыше 100 водохранилищ и 400 прудов, которые по сей день не получают должного ухода, засоряются, и впоследствии высыхают.

Ранее ФАН сообщил, что вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов. Так, Аянское водохранилище полностью наполнилось водой несмотря на двухлетнюю засуху.

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украина вода ресурс
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