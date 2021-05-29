Киев, 29 мая. Украина в ближайшем будущем рискует остаться без пресной питьевой воды и перейдет к ее импорту. Об этом на страницах издания РИА Новости сообщил журналист Валерий Михайлов.

Летний сезон заставил правительство Украины вспомнит о проблеме, связанной с пресной водой. Когда радость от перекрытия Северо-Крымского канала поутихла, украинцы обнаружили, что страдает не только Крым, но также жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Экологи неоднократно обращали внимание, что власти не заботятся о решении сложившейся ситуации, и били в набат.

Однако руководство Украины не обращает внимания на значимые для граждан показатели уровня качества жизни, а только занимаются вопросами политического и экономического характера, стараясь удерживать и оказывать влияние на крупный бизнес. По словам автора публикации Михайлова, более 800 населенных пунктов удовлетворяют потребности за счет привозной воды за неимением пресной. В ближайшие годы доступ к питьевой воде в государстве «слуг народа» сократится, подчеркнул он, передает «РИА Новости».

Согласно статистическим данным Всемирного банка, в Германии на одного гражданина приходится 2,5 тыс. кубических метров воды, на Украине 1,2 тыс., а в России 29 тыс. Украинские власти по-прежнему радуются водным проблемам крымчан, которые уже решаются, а сами все больше погрязают в болотах и неочищенных реках, доставшихся от СССР. Так, в украинское наследство перешли свыше 100 водохранилищ и 400 прудов, которые по сей день не получают должного ухода, засоряются, и впоследствии высыхают.

Ранее ФАН сообщил, что вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов. Так, Аянское водохранилище полностью наполнилось водой несмотря на двухлетнюю засуху.