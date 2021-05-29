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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
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Бразильский аналитик озвучил новый сценарий «арктического спора» России и Запада

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:17
Армия
Бразильский аналитик озвучил новый сценарий «арктического спора» России и Запада
piqsels.com

Бразилиа, 29 мая. Провокации США и НАТО в Арктическом регионе вынуждают Россию предпринимать жесткие ответные меры. Об этом заявил бразильский эксперт по международному праву Лукас Лейрос.

По его словам, в течение нескольких последних месяцев дислоцированные в Заполярье российские истребители несколько раз поднимались в воздух на перехват самолетов НАТО. Последний инцидент произошел 26 мая, когда истребитель МиГ-31 из состава ВКС РФ перехватил у российских границ патрульный самолет ВВС Норвегии Р-3С Orion. Эксперт отмечает, что подобные эпизоды в очередной раз подтверждают агрессивный настрой Запада по отношению к России, передает «ПолитРоссия».

При этом США и НАТО оправдывают свои действия усилением военного присутствия России в регионе. В Вашингтоне и Брюсселе утверждают, что их антироссийские действия направлены «на поддержание стабильности в регионе», однако на самом деле только накаляют ситуацию.

«Участившиеся вторжения в Арктику — продолжение того, что НАТО уже давно делает на российской границе. И пока эта стратегия сохраняется, угрожая безопасности России, Москва будет вкладывать больше ресурсов в защиту своих приграничных территорий. А это означает, что напряженность в Арктике будет нарастать», — отмечает Лейрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктического региона. По его словам Лаврова, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира. Министр подчеркнул, что Россия не видит конфликтного потенциала в регионе и необходимости развертывания в Арктике военно-политических блоков, передает сайт 360tv.ru.

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россия арктика запад
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