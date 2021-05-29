Бразильский аналитик озвучил новый сценарий «арктического спора» России и Запада

Бразилиа, 29 мая. Провокации США и НАТО в Арктическом регионе вынуждают Россию предпринимать жесткие ответные меры. Об этом заявил бразильский эксперт по международному праву Лукас Лейрос.

По его словам, в течение нескольких последних месяцев дислоцированные в Заполярье российские истребители несколько раз поднимались в воздух на перехват самолетов НАТО. Последний инцидент произошел 26 мая, когда истребитель МиГ-31 из состава ВКС РФ перехватил у российских границ патрульный самолет ВВС Норвегии Р-3С Orion. Эксперт отмечает, что подобные эпизоды в очередной раз подтверждают агрессивный настрой Запада по отношению к России, передает «ПолитРоссия».

При этом США и НАТО оправдывают свои действия усилением военного присутствия России в регионе. В Вашингтоне и Брюсселе утверждают, что их антироссийские действия направлены «на поддержание стабильности в регионе», однако на самом деле только накаляют ситуацию.

«Участившиеся вторжения в Арктику — продолжение того, что НАТО уже давно делает на российской границе. И пока эта стратегия сохраняется, угрожая безопасности России, Москва будет вкладывать больше ресурсов в защиту своих приграничных территорий. А это означает, что напряженность в Арктике будет нарастать», — отмечает Лейрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктического региона. По его словам Лаврова, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира. Министр подчеркнул, что Россия не видит конфликтного потенциала в регионе и необходимости развертывания в Арктике военно-политических блоков, передает сайт 360tv.ru.