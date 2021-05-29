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новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
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Пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области девочка вышла из комы

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:10
Происшествия
Пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области девочка вышла из комы
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Астрахань, 29 мая. Девочка, на которую во время пылевой бури в Астраханской области упало дерево, вышла из комы, она дышит самостоятельно.

Пылевая буря прошла в Икрянинском районе Астраханской области 19 мая. В результате стихии пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку, на которую упал тополь. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что девочка вышла из комы и задышала самостоятельно.

Состояние здоровья 18-летнего молодого человека, на которого обрушилась часть кирпичной кладки здания из-за сильного ветра, не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области. Его готовят к выписке.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз, сообщал ФАН.

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кома девочка буря
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