Пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области девочка вышла из комы

Астрахань, 29 мая. Девочка, на которую во время пылевой бури в Астраханской области упало дерево, вышла из комы, она дышит самостоятельно.

Пылевая буря прошла в Икрянинском районе Астраханской области 19 мая. В результате стихии пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку, на которую упал тополь. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что девочка вышла из комы и задышала самостоятельно.

Состояние здоровья 18-летнего молодого человека, на которого обрушилась часть кирпичной кладки здания из-за сильного ветра, не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области. Его готовят к выписке.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз, сообщал ФАН.