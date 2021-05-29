Астрологи рассказали об отрицательных чертах некоторых знаков зодиака

Москва, 29 мая. Астрологи утверждают, что отрицательные черты характера человека напрямую зависят от принадлежности его к определенному знаку зодиака, передает 5-tv.ru.

Овны. Представители данного знака зодиака — самоуверенные и амбициозные люди. Они нацелены на лидерство, поэтому везде и со всеми соревнуются. Такая потребность в победе может стать одержимостью. Астрологи рекомендуют Овнам жить настоящим днем и радоваться жизни.

Тельцы. Люди, которые относятся к этому знаку зодиака, предпочитают комфорт. Они любят находиться в приятной мягкой постели, при этом, поедать вкусности. Астрологи сообщают, что тельцы зачастую склонны к чревоугодию и гедонизму.

Близнецы. Представители данного знака могут проявить свое двуличие. Для достижения цели они могут пойти на ложь. При этом эта схема чаще всего работает. Близнецы благодаря двойственной натуре могут добиться всего, чего они пожелают.

Раки. Некоторые Раки предпочитают сожительствовать со своими половинками, не заключая официальный брак. Такое решение может не понравится их избранникам. Поэтому есть риск, что пары будут ссориться.

Львы любят быть в центре внимания. Для них важно, чтобы окружающие их замечали и восхищались ими. Поэтому некоторые представители данного знака — высокомерные и самоуверенные люди. Они часто высказывают окружающим то, что думают. Поэтому легко могут обидеть человека.

Девы очень часто проявляют высокомерную модель поведения. Они любят критиковать окружающих. Однако делают это в тайне. В глаза Девы могут говорить человеку совсем другое.

Ранее сообщалось, что астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех в июне.