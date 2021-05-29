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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
Финал «Холостяка» с Тимати попал в Сеть до выхода в эфир
15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
Шойгу проинспектировал женский пансион министерства обороны в Москве
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Астрологи рассказали об отрицательных чертах некоторых знаков зодиака

Общество
Астрологи рассказали об отрицательных чертах некоторых знаков зодиака
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 мая. Астрологи утверждают, что отрицательные черты характера человека напрямую зависят от принадлежности его к определенному знаку зодиака, передает 5-tv.ru.

Овны. Представители данного знака зодиака — самоуверенные и амбициозные люди. Они нацелены на лидерство, поэтому везде и со всеми соревнуются. Такая потребность в победе может стать одержимостью. Астрологи рекомендуют Овнам жить настоящим днем и радоваться жизни.

Тельцы. Люди, которые относятся к этому знаку зодиака, предпочитают комфорт. Они любят находиться в приятной мягкой постели, при этом, поедать вкусности. Астрологи сообщают, что тельцы зачастую склонны к чревоугодию и гедонизму.

Близнецы. Представители данного знака могут проявить свое двуличие. Для достижения цели они могут пойти на ложь. При этом эта схема чаще всего работает. Близнецы благодаря двойственной натуре могут добиться всего, чего они пожелают.

Раки. Некоторые Раки предпочитают сожительствовать со своими половинками, не заключая официальный брак. Такое решение может не понравится их избранникам. Поэтому есть риск, что пары будут ссориться.

Львы любят быть в центре внимания. Для них важно, чтобы окружающие их замечали и восхищались ими. Поэтому некоторые представители данного знака — высокомерные и самоуверенные люди. Они часто высказывают окружающим то, что думают. Поэтому легко могут обидеть человека.

Девы очень часто проявляют высокомерную модель поведения. Они любят критиковать окружающих. Однако делают это в тайне. В глаза Девы могут говорить человеку совсем другое.

Ранее сообщалось, что астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех в июне.

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