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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
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15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Прокурор выехал на место разлива топлива после схода цистерн в Екатеринбурге

Происшествия
Прокурор выехал на место разлива топлива после схода цистерн в Екатеринбурге
wikipedia.org  /  В.С.Білецький

Екатеринбург, 29 мая. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода трех цистерн с дизельным топливом на железнодорожной станции.

Инцидент произошел во время роспуска подвижного состава поезда на станции Екатеринбург-Сортировочный. В результате происшествия топливо разлилось на ж/д пути, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты принимают все необходимые меры для устранения последствий разлива. Сообщается, что инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов по Свердловской железной дороге.

Прокуратура начала проверку соблюдения законов об экологии и безопасности движения ж/д транспорта.

Ранее транспортный прокурор выехал на место схода вагонов в Вологодской области, писал ФАН.

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екатеринбург прокуратура топливо проверка цистерны
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