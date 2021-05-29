Прокурор выехал на место разлива топлива после схода цистерн в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 мая. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода трех цистерн с дизельным топливом на железнодорожной станции.

Инцидент произошел во время роспуска подвижного состава поезда на станции Екатеринбург-Сортировочный. В результате происшествия топливо разлилось на ж/д пути, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты принимают все необходимые меры для устранения последствий разлива. Сообщается, что инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов по Свердловской железной дороге.

Прокуратура начала проверку соблюдения законов об экологии и безопасности движения ж/д транспорта.

Ранее транспортный прокурор выехал на место схода вагонов в Вологодской области, писал ФАН.