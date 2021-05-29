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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
15:57
Шоу-бизнес
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15:56
Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Доктор Мясников озвучил неизвестный в РФ диагноз россиян с болями по всему телу

Общество
Доктор Мясников озвучил неизвестный в РФ диагноз россиян с болями по всему телу
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 29 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал диагноз при болях во всем теле, который практически не ставят в России, и рассказал о простом лечении этой болезни.

По словам Мясникова, многие люди с диагнозом «остеохондроз» на самом деле страдают от совершенно другого заболевания. Это относится преимущественно к пациентам старше 50 лет, которые жалуются на боли во всем теле, «разбитость» по утрам, болевые ощущения в шее, плечах, пояснице и верхней части бедер. Такие люди с трудом причесывают волосы, поскольку им тяжело поднимать руки выше головы, испытывают боль при надевании обуви и носков.

Также неизвестная в России болезнь проявляется в «эффекте загустевающего желе»: чем дольше человек находится без движения, тем тяжелее ему двигаться после. Врачи диагностируют у таких россиян туннельный синдром и остеохондроз, но лечение этих заболеваний с помощью препаратов и массажа лишь усугубляет ситуацию, влияя на ЖКТ и общее самочувствие.

«Плюс температурка, опухают суставы, иногда воспаленные лимфоузлы, недомогание, бессонница. И вы думаете: возраст, что делать, на погоду вот ломит, у меня остеохондроз. Но вы не понимаете, что ваш диагноз — ревматическая полимиалгия», — сказал Мясников.

Доктор утверждает, что пациентов с данным заболеванием в России очень много, но врачи по какой-то причине практически не ставят данный диагноз. Мясников отмечает, что ревматическая полимиалгия, как и рассеянный склероз, более распространена в северных регионах, а число людей с ней в России должно быть довольно велико.

«По распространенности среди ревматических болезней она уступает только ревматоидному артриту. Больных с ним ко мне приходит море. С ревматической полимиалгией я не видел ни одного человека. У нас не ставят такого диагноза», — отметил Мясников.

Выявить ревматическую полимиалгию, по утверждению доктора, очень легко. Заподозрить данное заболевание можно по отекшим суставам кистей рук и онемению нескольких пальцев. Чтобы выявить болезнь, не требуется магнитно-резонансная томография (МРТ) — достаточно общего анализа крови. Ключевым маркером, как отмечает Мясников, станет повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов), а также высокий C-реактивный белок.

«Лечится очень просто: короткий курс глюкокортикоидов и стероидов, и у вас все очень быстро проходит», — заверил Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия-1».

Ранее доктор объяснил, почему гипертонический криз случается у россиян чаще, чем у жителей западных стран. У распространенности данного диагноза в РФ, по словам Мясникова, есть одна конкретная причина.

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россияне заболевание врач болезнь диагноз мясников
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Все новости / Общество / Доктор Мясников озвучил неизвестный в РФ диагноз россиян с болями по всему телу
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