Доктор Мясников озвучил неизвестный в РФ диагноз россиян с болями по всему телу

Москва, 29 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал диагноз при болях во всем теле, который практически не ставят в России, и рассказал о простом лечении этой болезни.

По словам Мясникова, многие люди с диагнозом «остеохондроз» на самом деле страдают от совершенно другого заболевания. Это относится преимущественно к пациентам старше 50 лет, которые жалуются на боли во всем теле, «разбитость» по утрам, болевые ощущения в шее, плечах, пояснице и верхней части бедер. Такие люди с трудом причесывают волосы, поскольку им тяжело поднимать руки выше головы, испытывают боль при надевании обуви и носков.

Также неизвестная в России болезнь проявляется в «эффекте загустевающего желе»: чем дольше человек находится без движения, тем тяжелее ему двигаться после. Врачи диагностируют у таких россиян туннельный синдром и остеохондроз, но лечение этих заболеваний с помощью препаратов и массажа лишь усугубляет ситуацию, влияя на ЖКТ и общее самочувствие.

«Плюс температурка, опухают суставы, иногда воспаленные лимфоузлы, недомогание, бессонница. И вы думаете: возраст, что делать, на погоду вот ломит, у меня остеохондроз. Но вы не понимаете, что ваш диагноз — ревматическая полимиалгия», — сказал Мясников.

Доктор утверждает, что пациентов с данным заболеванием в России очень много, но врачи по какой-то причине практически не ставят данный диагноз. Мясников отмечает, что ревматическая полимиалгия, как и рассеянный склероз, более распространена в северных регионах, а число людей с ней в России должно быть довольно велико.

«По распространенности среди ревматических болезней она уступает только ревматоидному артриту. Больных с ним ко мне приходит море. С ревматической полимиалгией я не видел ни одного человека. У нас не ставят такого диагноза», — отметил Мясников.

Выявить ревматическую полимиалгию, по утверждению доктора, очень легко. Заподозрить данное заболевание можно по отекшим суставам кистей рук и онемению нескольких пальцев. Чтобы выявить болезнь, не требуется магнитно-резонансная томография (МРТ) — достаточно общего анализа крови. Ключевым маркером, как отмечает Мясников, станет повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов), а также высокий C-реактивный белок.

«Лечится очень просто: короткий курс глюкокортикоидов и стероидов, и у вас все очень быстро проходит», — заверил Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия-1».

Ранее доктор объяснил, почему гипертонический криз случается у россиян чаще, чем у жителей западных стран. У распространенности данного диагноза в РФ, по словам Мясникова, есть одна конкретная причина.