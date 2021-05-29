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29 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову во время съемок «17 мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
16:00
Общество
Власти Москвы перечислили мероприятия ко Дню защиты детей на ВДНХ
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Политика
Российские дипломаты вылетели из Праги в Москву
15:55
Армия
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Колумбийские правозащитники обеспокоены судьбой пропавших без вести протестующих

Латинская Америка
Колумбийские правозащитники обеспокоены судьбой пропавших без вести протестующих
PrScr Twitter  /  @Movicecol

Богота, 29 мая. 327 граждан Колумбии по-прежнему числятся пропавшими без вести спустя месяц после начала протестов против правительства президента Ивана Дуке. Об этом сообщает Национальное движение жертв государственных преступлений Колумбии (MOVICE).

«Мы не знаем, где 327 из 775 человек, которые считались пропавшими без вести с 28 апреля. Правительство не делает ничего, чтобы найти их», — пишет MOVICE.

На этой неделе представители организации призвали людей отметить Международную неделю заключенных и пропавших без вести.

Защитники прав человека требуют начать поиски протестующих и более чем 80 тысяч человек, ставших жертвами насильственных исчезновений за последние годы.

По информации Рабочей группы Колумбии по насильственным исчезновениям (MDTDF), большая часть исчезновений протестующих произошла в результате действий Группы по борьбе с беспорядками (ESMAD).

«Службы безопасности действуют в условиях полной безнаказанности, учитывая отсутствие расследований и контроля со стороны Министерства внутренних дел и Прокуратуры», — заявили представители MOVICE.

Агенты ESMAD производят сотни произвольных задержаний, которые не регистрируются и о которых не сообщается.

«Это привело к росту случаев насильственных исчезновений как инструмента для подавления протестов и запугивания участников демонстраций. Правительство должно выполнять свои обязательства и проводить расследования всех сообщений о нарушениях, представленных людьми», — добавили представители MOVICE.

Также MOVICE призвало Группу по поиску исчезнувших лиц (UBPD) ускорить определение местонахождения пострадавших, чьи семьи ждут их.

В Колумбии на протяжении месяца не утихают массовые акции протеста против введения налоговой реформы, затрагивающей наименее защищенные слои общества. В результате демонстраций, сопровождаемых высоким уровнем насилия, погибло по меньшей мере 50 человек, еще две тысячи получили ранения.

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протесты колумбия пропавшие без вести
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