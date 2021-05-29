Колумбийские правозащитники обеспокоены судьбой пропавших без вести протестующих

Богота, 29 мая. 327 граждан Колумбии по-прежнему числятся пропавшими без вести спустя месяц после начала протестов против правительства президента Ивана Дуке. Об этом сообщает Национальное движение жертв государственных преступлений Колумбии (MOVICE).

«Мы не знаем, где 327 из 775 человек, которые считались пропавшими без вести с 28 апреля. Правительство не делает ничего, чтобы найти их», — пишет MOVICE.

На этой неделе представители организации призвали людей отметить Международную неделю заключенных и пропавших без вести.

Защитники прав человека требуют начать поиски протестующих и более чем 80 тысяч человек, ставших жертвами насильственных исчезновений за последние годы.

По информации Рабочей группы Колумбии по насильственным исчезновениям (MDTDF), большая часть исчезновений протестующих произошла в результате действий Группы по борьбе с беспорядками (ESMAD).

hundreds of thousands of protesters take to the streets of Colombia in repudiation of the government and demand the appearance of the disappeared ..... so far there are more than 50 dead and 120 missing.#SOSColombiaNosEstanMatando #ColombiaEnDictadura https://t.co/uOv9P17DFw — Keith Al -Rashid (@Hasskeith15) May 28, 2021

«Службы безопасности действуют в условиях полной безнаказанности, учитывая отсутствие расследований и контроля со стороны Министерства внутренних дел и Прокуратуры», — заявили представители MOVICE.

Агенты ESMAD производят сотни произвольных задержаний, которые не регистрируются и о которых не сообщается.

«Это привело к росту случаев насильственных исчезновений как инструмента для подавления протестов и запугивания участников демонстраций. Правительство должно выполнять свои обязательства и проводить расследования всех сообщений о нарушениях, представленных людьми», — добавили представители MOVICE.

Также MOVICE призвало Группу по поиску исчезнувших лиц (UBPD) ускорить определение местонахождения пострадавших, чьи семьи ждут их.

#Colombia | Citizens continue to suffer State terror amid the silence of the OAS and world leaders. pic.twitter.com/bhUy3HwXel — teleSUR English (@telesurenglish) May 5, 2021

В Колумбии на протяжении месяца не утихают массовые акции протеста против введения налоговой реформы, затрагивающей наименее защищенные слои общества. В результате демонстраций, сопровождаемых высоким уровнем насилия, погибло по меньшей мере 50 человек, еще две тысячи получили ранения.