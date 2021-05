Колумбийские правозащитники обеспокоены судьбой пропавших без вести протестующих

Богота, 29 мая. 327 граждан Колумбии по-прежнему числятся пропавшими без вести спустя месяц после начала протестов против правительства президента Ивана Дуке. Об этом сообщает Национальное движение жертв государственных преступлений Колумбии (MOVICE).

На этой неделе представители организации призвали людей отметить Международную неделю заключенных и пропавших без вести.

Защитники прав человека требуют начать поиски протестующих и более чем 80 тысяч человек, ставших жертвами насильственных исчезновений за последние годы.

По информации Рабочей группы Колумбии по насильственным исчезновениям (MDTDF), большая часть исчезновений протестующих произошла в результате действий Группы по борьбе с беспорядками (ESMAD).

hundreds of thousands of protesters take to the streets of Colombia in repudiation of the government and demand the appearance of the disappeared ..... so far there are more than 50 dead and 120 missing.#SOSColombiaNosEstanMatando #ColombiaEnDictadura https://t.co/uOv9P17DFw