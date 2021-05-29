Саратовский рыбак погиб, пытаясь распутать леску для удочки

Саратов, 29 мая. Пожилой рыбак погиб в Новоузенском районе во время распутывания лески. 66-летний мужчина нырнул в воду, чтобы привести снасть в порядок, но на поверхность всплыть не сумел.

«Трагическая случайность, которая может произойти с любым любителем рыбалки. На воде нужно быть очень осторожным. Не хочется заранее говорить о причинах трагедии: рыбак мог погибнуть по самым разным причинам, включая условные проблемы с сердцем. К сожалению, такие вещи происходят в каждый сезон», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом. ДТП случилось возле поселка Алексеевка.