Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»

Пекин, 29 мая. Запуск космического корабля «Тяньчжоу-2» к китайской орбитальной станции состоится 29 мая.

Стоит отметить, что 19 мая Пекин отложил запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2» к базовому модулю китайской космической станции из-за обнаружения технических неполадок.

По данным китайских СМИ, пуск ракеты «Чанчжэн-7» с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань состоится 29 мая. В рамках предстоящего запуска грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» состыкуется с базовым модулем орбитальной станции «Тяньхэ». Затем к ней направится пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами. Ожидается, что финальная стыковка сделает станцию обитаемой.