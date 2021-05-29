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29 мая 17:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
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Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
17:36
Спорт
Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020
17:36
Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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Могли жить на рубль в день: Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Абдуловым

Шоу-бизнес
Могли жить на рубль в день: Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Абдуловым
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник рассказал, каким ему навсегда запомнился кумир миллионов.

«Артист был замечательный. Серьезный, ответственный. К каждой роли относился совершенно по-особому. Человеком был веселым. На каждое предложение отвечал: «Давайте именно это и будем делать». Не успевал закончить одно, как тут же начинал делать другое. Был такой фильм «Золотая речка». Мы снимались в нем в 1975 году. С тех пор мы дружили», — сообщил артист.

Георгий Мартиросян также поведал о том, как они с Александром Абдуловым не раз помогали друг другу.

«Мы дружили с тех пор, когда были еще совершенно неизвестными. Могли жить на рубль-полтора в день — по тем временам. Так что поддерживали друг друга. Когда у него интервью брали, он говорил: «Слушай, можно я возьму твою кожаную куртку?». Я всегда отвечал: «Да ради Бога». Потом я видел его в ней на многих фотографиях», — рассказал собеседник ФАН.

Могли жить на рубль в день: Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Абдуловым
Кадр из фильма «Гений»  / 

В завершение он подчеркнул, что смерть народного любимца стала огромной утратой.

«Сегодня собираюсь доехать до кладбища, положить цветы в память о своем друге. Он очень рано ушел, мог внести еще очень большой вклад в искусство, театр, кино. В свое время он делал «Задворки». Этот фестиваль проходил во дворе театра Ленинского комсомола, где он работал. Там проходили встречи артистов с публикой. Фрагмент фильма «Гений» был снят именно там», — подытожил актер.

Ранее воспоминаниями об Александре Абдулове в беседе с ФАН поделился актер Павел Деревянко.

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мартиросян абдулов
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Все новости / Шоу-бизнес / Могли жить на рубль в день: Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Абдуловым
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