Могли жить на рубль в день: Георгий Мартиросян рассказал о дружбе с Абдуловым

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян.

Собеседник рассказал, каким ему навсегда запомнился кумир миллионов.

«Артист был замечательный. Серьезный, ответственный. К каждой роли относился совершенно по-особому. Человеком был веселым. На каждое предложение отвечал: «Давайте именно это и будем делать». Не успевал закончить одно, как тут же начинал делать другое. Был такой фильм «Золотая речка». Мы снимались в нем в 1975 году. С тех пор мы дружили», — сообщил артист.

Георгий Мартиросян также поведал о том, как они с Александром Абдуловым не раз помогали друг другу.

«Мы дружили с тех пор, когда были еще совершенно неизвестными. Могли жить на рубль-полтора в день — по тем временам. Так что поддерживали друг друга. Когда у него интервью брали, он говорил: «Слушай, можно я возьму твою кожаную куртку?». Я всегда отвечал: «Да ради Бога». Потом я видел его в ней на многих фотографиях», — рассказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Гений» /

В завершение он подчеркнул, что смерть народного любимца стала огромной утратой.

«Сегодня собираюсь доехать до кладбища, положить цветы в память о своем друге. Он очень рано ушел, мог внести еще очень большой вклад в искусство, театр, кино. В свое время он делал «Задворки». Этот фестиваль проходил во дворе театра Ленинского комсомола, где он работал. Там проходили встречи артистов с публикой. Фрагмент фильма «Гений» был снят именно там», — подытожил актер.

Ранее воспоминаниями об Александре Абдулове в беседе с ФАН поделился актер Павел Деревянко.